На митинге в Тбилиси задержали граждан России и США

На митинге в Тбилиси задержали граждан России и США

Фото: David Mdzinarishvili / EPA / ТАСС

На митинге против законопроекта об иноагентах задержали россиянина. Об этом сообщает грузинский телеканал Imedi со ссылкой на данные МВД Грузии.

Всего на демонстрации задержали 20 человек.

«Трое из задержанных являются гражданами иностранных государств, а именно: гражданин России 2002 года рождения и гражданин США 1995 года рождения», — говорится в сообщении.

Еще один участник акции протеста отказался назвать имя и попросил обратиться в посольство США в Грузии. Полиция связалась с американским диппредставительством и посольством Швейцарии в стране, при котором работает секция интересов России.

Ранее Imedi сообщил о задержании на митинге гражданина Молдавии.

Массовые протесты в Тбилиси продолжаются несколько недель. Демонстрации проходят на фоне принятия закона об иноагентах. Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» обязывает НКО и СМИ, которые получают более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «проводящих интересы иностранной силы». Грузинская оппозиция сравнивают закон с действующим в России законодательством об иноагентах. В Кремле исключили связь инициативы с Москвой.

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Проект прошел второе чтение, после чего у одного из входов в парламент демонстранты разожгли костер и возвели баррикады. Силовики начали разгонять манифестантов с помощью водометов и слезоточивого газа.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе считает, что закон поможет Грузии стать членом Евросоюза. При этом верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркивал, что инициатива не соответствует нормам и ценностям ЕС и ограничит работу НКО и СМИ в стране.