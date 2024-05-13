 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

На митинге в Тбилиси задержали граждан России и США

На митинге в Тбилиси задержали граждан России и США
Фото: David Mdzinarishvili / EPA / ТАСС
Фото: David Mdzinarishvili / EPA / ТАСС

На митинге против законопроекта об иноагентах задержали россиянина. Об этом сообщает грузинский телеканал Imedi со ссылкой на данные МВД Грузии.

Всего на демонстрации задержали 20 человек.

«Трое из задержанных являются гражданами иностранных государств, а именно: гражданин России 2002 года рождения и гражданин США 1995 года рождения», — говорится в сообщении.

Еще один участник акции протеста отказался назвать имя и попросил обратиться в посольство США в Грузии. Полиция связалась с американским диппредставительством и посольством Швейцарии в стране, при котором работает секция интересов России.

Ранее Imedi сообщил о задержании на митинге гражданина Молдавии.

Протестующие в Тбилиси порвали и сожгли флаг России у здания парламента
Политика

Массовые протесты в Тбилиси продолжаются несколько недель. Демонстрации проходят на фоне принятия закона об иноагентах. Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» обязывает НКО и СМИ, которые получают более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «проводящих интересы иностранной силы». Грузинская оппозиция сравнивают закон с действующим в России законодательством об иноагентах. В Кремле исключили связь инициативы с Москвой.

На митинге в Тбилиси задержали граждан России и США
Video

Проект прошел второе чтение, после чего у одного из входов в парламент демонстранты разожгли костер и возвели баррикады. Силовики начали разгонять манифестантов с помощью водометов и слезоточивого газа.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе считает, что закон поможет Грузии стать членом Евросоюза. При этом верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркивал, что инициатива не соответствует нормам и ценностям ЕС и ограничит работу НКО и СМИ в стране.

Теги
Грузия митинг иноагенты Россия США
Материалы по теме
В Тбилиси начался многотысячный митинг против закона об иноагентах
Политика
Премьер Грузии отменил визит в США из-за закона об иноагентах
Политика
Может ли закон об иноагентах отложить вступление Грузии в Евросоюз
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
Налоговики доначислили более 500 млн рублей налогов сети «АндерСон» Бизнес, 10:22
КПРФ не поддержит кандидатуры Решетникова и Силуанова в министры Политика, 10:22
Риелторы оценили рост цен на массовое жилье в Москве в апреле Недвижимость, 10:19
Как таможня арестует груз, несмотря на запреты суда на взыскание недоимки Pro, 10:19
ПВО сбила четыре ракеты Storm Shadow над Крымом Политика, 10:15
ФСБ задержала экс-сотрудника «Яндекса» по подозрению в финансировании ВСУ Политика, 10:08
Движение на Крымском мосту возобновили Общество, 10:07
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Задоров выкинул за борт канадца и ударил клюшкой в спину Макдэвида Спорт, 10:06
Абрамченко поблагодарила тех, кто не испугался фразы «мусорная реформа» Политика, 09:59
Машину депутата Астраханской думы взорвали в зоне военной операции Политика, 09:53
«М.Видео-Эльдорадо» раскрыло параметры допэмиссии Технологии и медиа, 09:45
Экс-замглавы приморского ФСИН обвинили в афере с банками для овощей Общество, 09:44
Работа на маркетплейсах: как списать просроченный или испорченный товар Pro, 09:41
«Новые люди» поддержат новый состав правительства Мишустина Политика, 09:39