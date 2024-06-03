Спикер парламента Грузии подписал закон об иностранных агентах

Закон приняли в третьем чтении 28 мая. Президент наложила на него вето, но депутаты смогли его преодолеть. Папуашвили обещал самостоятельно подписать документ. На фоне принятия закона в стране прошли массовые протесты

Фото: David Mdzinarishvili / EPA / ТАСС

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иностранных агентах (официальное название — «О прозрачности иностранного влияния»). Закон, вызвавший массовые протесты в стране, вступил в силу, сообщил телеканал Mtavari.

«Сегодня я подписал закон о прозрачности иностранного влияния, главная цель которого — доказать устойчивость политической, экономической и социальной систем Грузии к внешнему вмешательству», — отметил Папуашвили.

Во время выступления в парламенте председатель раскритиковал оппозиционеров, отметив, что они путают национальные интересы с «аплодисментами политиков других стран», а независимость — с послушанием.

Законопроект, по замыслу авторов, направлен на «организации, осуществляющие интересы иностранной державы», — такими могут быть признаны некоммерческие организации и СМИ, если более 20% их финансирования поступает из-за рубежа. Неисполнение закона карается штрафом от 10 тыс. до 25 тыс. лари (от $3,7 тыс. до $9,4 тыс.).

Парламент Грузии принял законопроект в третьем чтении 14 мая. Президент страны Саломе Зурабишвили наложила на него вето, но депутаты смогли его преодолеть 28 мая. Папуашвили пообещал самостоятельно подписать документ вместо главы государства.

На фоне обсуждения и принятия законопроекта в Тбилиси, Батуми и других крупных городах Грузии прошли массовые протесты. В Венецианской комиссии отметили, что в нынешнем виде закон является антидемократическим. В США и Евросоюзе к документу отнеслись отрицательно. По словам представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера, принятие закона помешает евроинтеграции Грузии.

В Кремле назвали необоснованным мнение грузинской оппозиции о том, что этот законопроект является «русским». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сейчас практически все государства борются с иноагентами, а автором такой «системы борьбы» являются США.