Киево-Печерскую лавру закрыли для студентов Киевской духовной академии

Министерство культуры Украины закрыло для студентов, преподавателей и сотрудников Киевской духовной академии и семинарии (КДАиС) доступ на территорию Киево-Печерской лавры. Об этом сообщила пресс-служба КДАиС.

Минкультуры Украины направило академии письмо, в котором заявило, что преподаватели, студенты и сотрудники Киевских духовных школ приравниваются к посетителям лавры. Последним доступ на территорию монастыря, в том числе в корпуса академии, запрещен с 11 августа.

Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры начался осенью прошлого года. В лавре, а также в ряде храмов Украинской православной церкви, которая занимала в монастыре помещения, прошли обыски. Служба безопасности Украины поясняла, что проводит контрразведывательные мероприятия, направленные на «противодействие подрывной деятельности российских спецслужб».

В январе президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры Павла (в миру Петр Лебедь), а также против восьми иерархов УПЦ МП. На Павла завели уголовное дело по подозрению в разжигании религиозной вражды. Позднее к этому добавилось еще несколько обвинений. Суд отправил Павла под стражу, 7 августа его освободили после внесения залога в 33 млн грн (около 88 млн руб.).

В начале марта заповедник «Киево-Печерская лавра» решил расторгнуть договор с УПЦ об аренде помещений и предписал священнослужителям освободить их. Монахам разрешили остаться в лавре, если те перейдут в Православную церковь Украины, которую РПЦ считает неканонической. В начале июня от священнослужителей вновь потребовали покинуть лавру, 10 августа суд разрешил выселить священнослужителей. Полиция провела штурм Киево-Печерской лавры 15 августа.

Украинская православная церковь относилась к Московскому патриархату (в марте прошлого года УПЦ объявила о своей «полной самостоятельности и независимости»). Министерство иностранных дел России называло действия украинских властей в отношении Лавры «нелегитимным с правовой и безнравственным с духовной точки зрения деянием».