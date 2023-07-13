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Наместнику Киево-Печерской лавры пригрозили восемью годами тюрьмы

СБУ: наместнику Киево-Печерской лавры предъявлены новые обвинения, ему грозит 8 лет тюрьмы
Наместник лавры митрополит Павел может попасть в тюрьму на восемь лет из-за предъявления ему СБУ новых обвинений. Против клирика уже заведено уголовное дело, он под домашним арестом, но теперь его могут взять под стражу
Митрополит Павел
Митрополит Павел (Фото: ssu.gov.ua)

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила новые обвинения против наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Павла (Петра Лебедя), сообщается в телеграм-канале службы.

«За день до оглашения ему первого подозрения от СБУ митрополит дал видеоинтервью одному из отечественных СМИ. В нем он отрицал существование Украины как суверенного государства. Также фигурант назвал российскую вооруженную агрессию против Украины «гражданским конфликтом», продолжающимся с 2014 года», — говорится в сообщении.

Из-за этих высказываний митрополита подозревают в повторном совершении преступлений по двум статьям УК Украины: ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений) и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии против Украины). Они предусматривают до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Клирика, который сейчас находится под домашним арестом в связи с другими обвинениями — также по ст. 161 и 436 УК Украины, но с формулировкой о разжигании ненависти на религиозной почве и публичных призывах к развязыванию вооруженного конфликта, в связи с новыми подозрениями могут арестовать.

«Я ничего не сделал для того, чтобы меня в чем-то обвиняли. Это политическое дело», — говорил митрополит после предъявления ему первых подозрений.

Павел — наместник лавры со стороны Украинской православной церкви (УПЦ, ранее подчинялась Московскому патриархату). Монахов УПЦ с весны пытаются выселить из обители, несколько служб в ее храмах провели священники автокефальной Православной церкви Украины (ПЦУ), которую УПЦ и РПЦ считают неканонической. ПЦУ даже назначила в лавру своего наместника — им стал архимандрит Авраамий (Лотыш), который перешел в ПЦУ из УПЦ. В последней заявили, что на него наложен запрет в служении «за уклонение в раскол и грубое нарушение присяги священнослужителя».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
УПЦ Украинская православная церковь Киево-Печерская лавра СБУ
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