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Путин не будет проводить отдельное заседание Совбеза из-за диверсантов

Песков: Путин не будет проводить отдельный Совбез из-за атаки в Белгородской области
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / Global Look Press )

Президент Владимир Путин не собирается проводить отдельное заседание Совбеза, посвященное атаке диверсантов на Белгородскую область. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«На этой неделе — наверное, ближе к концу недели — регулярное совещание состоится. Но специального в планах нет», — сказал Песков.

Последний раз глава государства проводил встречу с постоянными членами Совета безопасности 15 мая. После атаки диверсантов на Брянскую область в начале марта Путин тоже не проводил специального заседания. Обеспечение безопасности в регионе обсуждалось на регулярном совещании.

22 мая в Грайворонский городской округ Белгородской области, который граничит с Украиной на юге и западе, проникла диверсионная группа. Под обстрел попало более десяти населенных пунктов, ранения получили 12 человек, власти отселили местных жителей. В регионе ввели режим контртеррористической операции (КТО). К утру следующего дня операция в области продолжилась.

Следственный комитет завел уголовное дело по шести статьям, в том числе о теракте. Источник ТАСС называл одним из участников диверсионной группы националиста Алексея Левкина, МВД объявило его в розыск.

В Кремле выразили «глубокую озабоченность» в связи с атакой. О ней доложили главе государства Владимиру Путину. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что цель диверсантов — отвлечь внимание от бахмутского направления и минимизировать политический эффект от потери Артемовска (о взятии города Минобороны объявило 21 мая). В Киеве заявили об отсутствии «непосредственного отношения» к атаке.

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Днем 23 мая Минобороны России заявило о разгроме диверсантов.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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