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Губернатор сообщил о продолжении зачистки в Белгородской области

Губернатор Гладков: зачистка в Белгородской области продолжается
По предварительным данным, два мирных жителя ранены, добраться до них силовикам пока не удалось. Во время эвакуации умерла женщина. Возвращаться в свои дома местным жителям пока не рекомендуют
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

В Грайворонском округе Белгородской области продолжается зачистка территории Министерством обороны совместно с силовыми структурами, местным жителям пока не стоит возвращаться в свои дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

При эвакуации жителей из Грайворонского округа в Белгородской области скончалась женщина 1941 года. Также есть информация о том, что в тех населенных пунктах, в которые зашли диверсанты, есть два раненых мирных жителя, рассказал губернатор. Дойти до них силовикам пока не удалось. «Все необходимые действия со стороны силовых структур проводятся. Ждем завершения контртеррористической операции, которая вчера была объявлена», — сказал Гладков.

Накануне на территорию Грайворонского городского округа зашла диверсионно-разведывательная группа украинской армии. Источник RT сообщал о боях в селах Гора-Подол и Козинка. В области ввели режим контртеррористической операции, который предусматривает проверки документов, отселение жителей из отдельных районов, усиление охраны объектов.

Об атаке доложили Владимиру Путину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что цель атаки диверсантов — отвлечь внимание от бахмутского направления и минимизировать политический эффект от потери Артемовска.

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Белгородская область Вячеслав Гладков эвакуация
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