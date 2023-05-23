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Кремль заявил о больших усилиях против «украинских боевиков»

Дмитрий Песков: деятельность «украинских боевиков» требует от нас больших усилий
В Белгородской области, куда проникла диверсионная группа, продолжается зачистка. Вопрос о том, почему она до сих пор не закончилась, Песков переадресовал силовикам
Фото: Pierre Crom / Getty Images
Фото: Pierre Crom / Getty Images

Нападение украинских диверсантов на Белгородскую область «вызывает глубокую озабоченность», заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны. Это требует от нас больших усилий, эти усилия продолжаются», — передал его слова корреспондент РБК.

На вопрос о том, почему до сих пор продолжается зачистка региона от диверсантов, Песков ответил, что «это тема для правоохранителей».

Напавших на регион он назвал «украинскими боевиками».

Президент не планирует созывать специальное заседание Совбеза — на эту неделю запланировано регулярное, также рассказал пресс-секретарь.

Диверсионная группа проникла в Грайворонский городской округ Белгородской области 22 мая, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Этот округ граничит с Украиной. Одновременно были обстреляны более десяти населенных пунктов. Ранены 12 человек.

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В связи с нападением в Белгородской области объявили режим контртеррористической операции (КТО), который разрешает силовикам проверять документы на въезде и выезде в зону действия режима, контролировать обмен информацией и предусматривает ряд других мер и ограничений. Утром 23 мая Гладков сообщил, что зачистка в регионе продолжается.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о теракте. Одним из участников диверсионной группы ТАСС назвал националиста Алексея Левкина. Его объявили в розыск. Мужчина с 2018 года заочно арестован в России по делу о экстремистском сообществе, а также о возбуждении ненависти и вражды.

Как считают в Кремле, диверсанты хотят отвлечь внимание от бахмутовского направления и «минимизировать эффект» от потери Артемовска, о взятии которого Минобороны России отчиталось 21 мая. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в Twitter, что Киев не имеет «непосредственного отношения» к атаке.

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Теги
Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Виктория Полякова Виктория Полякова
Белгородская область диверсия Дмитрий Песков Кремль
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