Гладков сообщил о 12 раненных при обстрелах Грайворонского округа жителях

Села попавшие под обстрел в Белгородской области (Фото: Google Maps)

При минометных и артиллерийских обстрелах Грайворонского городского округа с утра 22 мая ранения получили 12 мирных жителей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Украинские силы, по словам губернатора, обстреливали села Головчино, Антоновка, Козинка, Сподарюшено, Гора-Подол, Глотово, Замостье, Безымено, Заречье, Мокрая Орловка и Новостроевка, а также город Грайворон. В округе работала реактивная система залпового огня (РСЗО), с дронов сбрасывали взрывные устройства.

Повреждения получили 29 частных жилых домов и три автомобиля, в 14 населенных пунктах пропал свет.

Накануне Гладков сообщил, что Грайворонский городской округ, который граничит с Украиной, подвергся нападению. Глава региона сказал, что в результате нападения украинских диверсантов в Белгородской области пострадали восемь человек. Погибших на тот момент не было.

Утром 23 мая он сообщил, что при эвакуации жителей из Грайворонского округа умерла женщина 1941 года рождения. Также есть информация о том, что в населенных пунктах, куда зашли диверсанты, есть два раненых мирных жителя, говорил губернатор.

В Белгородской области после нападения диверсантов объявили режим контртеррористической операции. Он предусматривает проверки документов, отселение жителей из отдельных районов, усиление охраны объектов.

Об атаке доложили президенту России Владимиру Путину. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что цель нападения диверсантов — отвлечь внимание от бахмутского направления и минимизировать политический эффект от потери Артемовска (о взятии города Минобороны объявило 21 мая).

Следственный комитет завел уголовное дело по шести статьям, в том числе о теракте и покушении на убийство, после нападения на Белгородскую область. В СК подтвердили, что при нападении были ранены несколько гражданских.