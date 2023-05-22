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Предполагаемого участника атаки на Белгородскую область объявили в розыск

Предполагаемого участника атаки на Белгородскую область объявили в розыск
Алексей Левкин
Алексей Левкин (Фото: МВД РФ)

МВД России объявило в розыск националиста Алексея Левкина — предполагаемого участника украинской диверсионной группы, которая 22 мая проникла на территорию Белгородской области, следует из розыскной базы министерства. Там указывается, что его ищут по статье УК, но не уточняется, по какой.

О том, что Левкин — участник диверсионной группы, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Кроме того, его опознал на видео, которое выложил «Русский добровольческий корпус» (РДК; часть «Интернационального легиона», который входит в состав территориальной обороны вооруженных сил Украины), член комиссии Совета при президенте России по межнациональным отношениям Александр Дюков, о чем он написал в своем телеграм-канале.

«Русский добровольческий корпус» вечером 22 мая опубликовал в своем телеграм-канале видео с двумя людьми в военной форме, которые, как утверждается, находятся в Белгородской области. В одном из них Дюков узнал Левкина, вторым, предположительно, является Кирилл Канахин. Последнего МВД России объявило в розыск еще весной. ФСБ, по данным «Коммерсанта», опознала его как участника атаки на Брянскую область в начале марта.

Об обстреле Грайворонского городского округа и проникновении на территорию Белгородской области украинской диверсионной группы 22 мая сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, «меры по ликвидации противника» предпринимают вооруженные силы, погранслужба, ФСБ и Росгвардия. В регионе объявил режим контртеррористической операции (КТО).

В результате нападения, по словам губернатора, пострадали восемь человек, жертв нет. Ситуацию в Грайворонском городском округе, куда он прибыл, глава региона назвал «крайне напряженной». Большая часть населения округа покинула его. Тех, кому негде остановиться, разместят в пунктах временного размещения

Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации в Белгородской области. «Ведется работа по их выдавливaнию с российской территории и уничтожению этой диверсиoнной группы. Сил и средств на месте достаточнo», — сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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