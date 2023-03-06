Песков: президент Путин детально обсуждал с членами Совбеза нападение в Брянской области

Кремль сообщил об обсуждении Путиным с Совбезом атаки в Брянской области

Укрепленная линия на границе Брянской области с Украиной (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Во время заседания Совбеза России 3 марта президент Владимир Путин и постоянные члены совета обсудили нападение диверсантов в Брянской области. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Речь шла об обеспечении безопасности стратегических объектов, которые охраняются нашими спецслужбами. Разумеется, обсуждалась детально и ситуация, связанная с терактом в Брянске», — сказал Песков.

По его словам, власти будут приниматься меры по недопущению подобных происшествий.

Заседание Совбеза прошло 3 марта. Путин обсудил с постоянными членами совета по видеосвязи меры антитеррористической защищенности объектов, которые находятся в ведении МВД, сообщал Кремль.

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что с Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла диверсионно-разведывательная группа, члены которой обстреляли автомобиль. В результате погибли два человека, был ранен ребенок.

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