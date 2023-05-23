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Нападение диверсантов на Белгородскую область и режим КТО. Главное

На территорию Белгородской области зашла украинская диверсионно-разведывательная группа
В Грайворонский городской округ Белгородской области проникли диверсанты. Власти сообщили о восьми пострадавших. В регионе ввели режим контртеррористической операции
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

На территорию Грайворонского городского округа зашла диверсионно-разведывательная группа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков днем 22 мая. Для ее ликвидации задействованы Вооруженные силы, погранслужба и Росгвардия, отметил глава региона. Одновременно с нападением диверсантов под обстрел попали нескольких населенных пунктов округа. К вечеру Гладков заявил, что в Белгородской области с сегодняшнего дня введен правовой режим контртеррористической операции (КТО).

Режим КТО предусматривает ряд мер и ограничений, среди них которых проверки документов, усиление охраны общественного порядка, ограничение движения транспорта и пешеходов, отселение жителей из отдельных районов, приостановка опасных производств и оказания услуг связи, особый режим оборота алкоголя. Гладков также сообщил, что запланированные на 23 мая последние звонки в школах пройдут в дистанционном формате.

Вечером губернатор вышел в прямой эфир из Грайворонского округа, где рассказал, что в результате нападения диверсионной группы ранены восемь человек, ситуацию он назвал напряженной. Большая часть населения приграничных сел и Грайворона, куда вошла диверсионно-разведывательная группа, покинула эту территорию, сообщил Гладков.

Нападение диверсантов на Белгородскую область и режим КТО. Главное
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Источник RT сообщал о боях в селах Гора-Подол и Козинка Белгородской области. Украинская ДРГ зашла в районе села Глотово, писал RT. По данным источника телеканала, в Глотово было уничтожено несколько единиц техники. Днем жители сообщили о громких звуках над Белгородом.

ГУ МЧС Белгородской области заявило, что не обзванивало жителей и не рассылало сообщений об эвакуации, она не производится. Гладков подтвердил эту информацию.

Грайворонский городской округ включает город Грайворон и 12 сельских поселений. Всего в нем 40 населенных пунктов, в которых на 2019 год проживали 29 658 человек. На юге и западе округ граничит с Украиной.

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Обстрелы населенных пунктов

Фото: Google Maps

  • Утром Гладков рассказал, что Грайворонский городской округ находится под обстрелом ВСУ с 9:00. Там сработала ПВО, часть ракеты упала в огород частного дома в селе Антоновка. В Грайвороне снаряды попали на территорию автотранспортного предприятия, разрушений нет.
  • Село Козинка также обстреляли: снаряды попали в частный дом, который загорелся, и в еще один дом, где разрушились несущие конструкции. Еще в одном домовладении оказался поврежден забор.
  • В селе Гора-Подол загорелся склад сена крестьянского фермерского хозяйства, а в селе Замостье был поврежден забор частного жилого домовладения.
  • В селе Глотово после обстрела госпитализировали мужчину и женщину с минно-взрывными ранениями. Одна попала в реанимацию в тяжелом состоянии, другой находится в состоянии средней степени тяжести.
  • Позднее Гладков рассказал, что в Грайвороне трое пострадавших — двое мужчин и женщина, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, зафиксированы попадания снарядов в здание администрации и три частных жилых дома, которые загорелись.
  • В селе Замостье, которое также находится на территории района, снаряд попал в детский сад. Женщина получила ранение руки.
  • Села Гора-Подол, Козинка и Безымено остались без воды из-за отсутствия электричества, сообщил «Белводоканал».
  • В Белгородском районе система ПВО сбила беспилотник, никто не пострадал, сообщил Гладков.
  • Поздно вечером 22 мая губернатор сообщил, что в поселке Борисовка ВСУ с помощью квадрокоптера сбросили взрывное устройство на одно из административных зданий, в результате была пробита крыша. Возгорания и пострадавших нет.
  • В ночь на 23 мая Гладков заявил, что в Грайвороне беспилотники атаковали два жилых дома, никто не пострадал, а в Борисовке произошел повторный сброс взрывного устройства с дрона на административное здание.

Реакция

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что цель атаки диверсантов — отвлечь внимание от бахмутского направления и минимизировать политический эффект от потери Артемовска (о его взятии Минобороны сообщило накануне). По его словам, главе государства Владимиру Путину доложили о ЧП.

МВД России объявило в розыск националиста Алексея Левкина. По данным ТАСС, он является участником диверсионной группы, которая зашла в Белгородскую область. Левкина на видео «Русского добровольческого батальона» (взял на себя ответственность за нападение на села в Брянской области в начале марта) также опознал член комиссии Совета при президенте России по межнациональным отношениям Александр Дюков. Левкин с 2018 года заочно арестован в России по делу о экстремистском сообществе, а также о возбуждении ненависти и вражды.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в Twitter, что Киев не имеет отношения к атаке диверсантов. В украинской версии своего твита он уточнил, что Киев не имеет «непосредственного отношения» к атаке.

Госдеп США на фоне событий в Белгородской области вновь повторил ранее озвученную позицию, что Вашингтон не поощряет Киев наносить удары по целям на территории России.

В ООН не слышали об атаке диверсантов. «Позвольте разобраться, и я соответствующим образом отреагирую, если потребуется», — заявлял Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

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Юлия Волкова Юлия Волкова, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Белгородская область Вячеслав Гладков диверсанты Военная операция на Украине
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