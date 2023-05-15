Путин обсудил с Совбезом сотрудничество со странами СНГ

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Света безопасности предложил обсудить развитие связей со странами СНГ. Стенограмма опубликовала на сайте Кремля.

Президент сказал, что у России и бывших республик СССР есть «целый набор значимых конкурентных преимуществ, для того чтобы добиваться положительных результатов в развитии по очень многим направлениям, прежде всего в сфере хозяйственной деятельности, экономики». Он также отметил наличие общих транспортных и энергетических систем.

Путин предложил обсудить дальнейшее развитие связей между странами: «Давайте поговорим сегодня об этом, о том, что можно и нужно сделать дополнительно, для того чтобы добиваться наилучших результатов в нашей совместной работе на благо развития наших государств».

Последний раз заседание Совбеза проходило в пятницу, 12 мая. На нем обсуждалась работа России в международных организациях, с докладом выступал глава МИДа Сергей Лавров.

До этого заседание проходило 5 мая. На нем участники обсуждали подготовку ко Дню Победы.