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ПЦУ призвала власти Украины передать ей здания Киево-Печерской лавры

Синод ПЦУ попросил украинские власти передать здания Киево-Печерской лавры
Киево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра (Фото: Роман Пилипей / Getty Images)

Синод Православной церкви Украины (ПЦУ, Московский патриархат считает ее раскольнической), попросил украинские власти передать в ее ведение помещения на территории Киево-Печерской лавры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПЦУ по итогам заседания синода.

В ПЦУ подчеркнули необходимость поддерживать непрерывность богослужений и сохранять монашескую жизнь в лавре. «В связи с этим были подтверждены ранее направленные украинскому государству просьбы предоставить для монашеской жизни, богослужебной и другой религиозной деятельности религиозной организации <...> помещения на территории комплекса Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры», — заявили в церкви.

Руководство ПЦУ поддержало позицию ее главы, митрополита Киевского и всея Украины Епифания, заявившего, что монахи, которые признают Томос и «отвергнут власть Москвы», продолжат служение в Киево-Печерской лавре. Синод призвал братию лавры «к единению в лоне Поместной Украинской Православной Церкви».

УПЦ ранее входила в состав Московского патриархата, но в мае прошлого года объявила о своей независимости. Однако власти Украины продолжили оказывать давление на церковь: в ее епархиях проводились обыски, а на священников УПЦ завели более 50 уголовных дел. В январе украинское правительство внесло в Верховную раду законопроект, который может позволить запретить деятельность УПЦ.

10 марта руководство заповедника «Киево-Печерская лавра» сообщило о расторжении договора об аренде монастыря с УПЦ с 29 марта, поскольку были установлены нарушения «монастырем условий договора по использованию государственного имущества». Монахи назвали это решение «беззаконием» и заявили, что выселяться не будут.

Представители Священного синода УПЦ пытались добиться встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы изложить ему свою позицию, но она не состоялась. Министр культуры Украины Александр Ткаченко назвал одним из условий, при которых монахи смогут остаться в лавре, их переход в ПЦУ.

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В декабре прошлого года Киево-Печерскую лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ. Отмечалось, что это означает наличие юрлица, «которое может получить в пользование имущество — храмы и помещения», и создается «возможность выбора для монахов и верующих — за кем идти». В январе этого года ПЦУ провела в лавре рождественскую службу.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека в своем докладе о ситуации с соблюдением прав человека на Украине обратило внимание на дискриминационные действия властей в отношении УПЦ.

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