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В ООН заявили о дискриминации УПЦ властями Украины

Доклад ООН: действия властей Украины в отношении УПЦ носят дискриминационный характер
Управление верховного комиссара ООН по правам человека заявило о дискриминационном характере трех украинских законопроектов в области религии и действий СБУ, проводившей обыски в монастырях УПЦ
Фото: Roman Pilipey / Getty Images
Фото: Roman Pilipey / Getty Images

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в своем докладе о ситуации с соблюдением прав человека на Украине обратило внимание на дискриминационные действия властей страны в отношении Украинской православной церкви (УПЦ). Документ размещен на сайте управления.

УВКПЧ отметило в документе три внесенных в Верховную раду законопроекта — 8221 (предполагает запрет деятельности на Украине Русской православной церкви (РПЦ) и входящих в нее структур), 8262 (предполагает прекращение использования госимущества структурами РПЦ и переход православных общин в подчинение автокефальной Православной церкви Украины (ПЦУ, появилась в 2018 году)) и 8371 (предполагает запрет на деятельность на Украине церквей, управляемых из государств-агрессоров).

Кроме того, управление указало в докладе на факты обысков, проведенных Службой безопасности Украины (СБУ) в монастырях, образовательных организациях и других учреждениях УПЦ более чем в десяти регионах Украины. Некоторых священников допрашивали с помощью полиграфа, СБУ вынесла три подозрения священнослужителям, двое подозреваемых находятся под круглосуточным домашним арестом, отмечает УВКПЧ.

«Управление верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоено тем, что действия государства в отношении Украинской православной церкви могут носить дискриминационный характер», — говорится в докладе.

УПЦ раньше входила в состав РПЦ, но в мае прошлого года объявила о своей независимости от Московского патриархата. Несмотря на это, власти Украины продолжают оказывать давление на церковь. Помимо перечисленных в докладе ООН фактов имеет место попытка выселить монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры.

Им предписали покинуть обитель 29 марта, поскольку государство расторгает договор аренды монастыря с УПЦ. Монахи заявили, что это «беззаконие» и они не покинут обитель.

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