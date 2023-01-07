Глава ПЦУ впервые провел службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры

Со времени восстановления после разрушения в 1941 году этим храмом пользовалась Украинская православная церковь Московского патриархата. ПЦУ впервые получила право на службу в одном из главных соборных храмов страны

Киево-Печерская лавра (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний впервые провел праздничное богослужение в главном соборном храме Киево-Печерской лавры — Успенском соборе. Как сообщает «Страна», вокруг Киево-Печерской лавры с утра дежурят наряды полиции и Нацгвардии, они проверяют документы у тех, кто хочет попасть на богослужение.



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Успенский собор был взорван во время Великой Отечественной войны, его полностью восстановили в конце 90-х годов, он был освящен 24 августа 2000 года. С тех пор храмом пользовалась Украинская православная церковь Московского патриархата. Киево-Печерская лавра принадлежит государству как историко-культурный заповедник, религиозные организации пользуются ее территорией на правах аренды.

Министерство культуры Украины 6 января сообщило, что ПЦУ и митрополит Епифаний получили разрешение провести 7 января праздничное богослужение в Успенском соборе. Сама ПЦУ объявила об этом 4 января. Однако в пресс-службе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявили, что у Епифания тогда не было разрешения на проведение службы. В подтверждение своей правоты УПЦ опубликовала заявление руководителя национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александра Рудника, подтвердившего, что соответствующих разрешений ПЦУ не выдавалось, так как та за ними и не обращалась.

Однако уже на следующий день обращение в заповедник поступило и разрешение было выдано. В УПЦ назвали ситуацию, когда ПЦУ сначала анонсировала богослужение, а лишь затем обратилась за разрешением на него, «махинациями».

«Сообщение о богослужении ПЦУ в Успенском соборе появилось 4 января, и 5 января утром уже массово рассылались в соцсетях приглашения на бесплатные поездки в Киево-Печерскую лавру для участия в рождественском богослужении. Очевидно, что ПЦУ пыталась ввести в заблуждение общество, поставив перед фактом Министерство культуры и информационной политики о том, что они просто свезут людей, которые потребуют проведения богослужения в Успенском соборе Киево-Печерской лавры», — говорилось в сообщении на сайте УПЦ.

ПЦУ была создана в декабре 2018 года. В январе 2019-го она получила статус автокефалии. РПЦ, как и подчиняющаяся ей УПЦ, не признала новую церковь.

В мае 2022 года Украинская православная церковь (УПЦ), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, объявила о своей «полной самостоятельности и независимости». Решение было принято на собрании епископов, священников, монахов и мирян. Собрание инициировал Синод 12 мая, чтобы обсудить проблемы Церкви, в том числе связанные с проведением на Украине российской военной операции.

Собор осудил боевые действия как нарушение заповеди «Не убий» и обратился к российскому руководству с просьбой «продолжать переговорный процесс и поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие».

В РПЦ тогда заявили, что им не поступало никаких официальных обращений от УПЦ об отделении, и Церковь не может «реагировать на информацию, получаемую из прессы и из интернета».

Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил тогда, что сложилась ситуация, при которой «внешние силы пытаются разрушить единство Русской православной церкви». По его словам, со стороны РПЦ было бы «в высшей степени безответственно входить в детальное комментирование решений, принимаемых в самоуправляемой Украинской православной церкви».

Синод РПЦ на внеочередном собрании в мае 2022 года решил, что изменения в уставе УПЦ Московского патриархата требуют рассмотрения Священным синодом РПЦ и должны быть одобрены патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

В последние недели украинские силовики регулярно проводили обыски в различных учреждениях УПЦ. СБУ называла целью этих действий противодействие терроризму и использованию «религиозных общин в качестве ячеек русского мира».