Митрополит ПЦУ назвал условие служения монахов в Киево-Печерской лавре
Глава Православной церкви Украины, которую Московский патриархат обвиняет в раскольничестве, митрополит Епифаний заявил, что служение в Киево-Печерской лавре продолжат те монахи, которые признают Томос и «отвергнут власть Москвы».
«Все из вас, кто последуют требованиям канонов и Томоса, отвергнут <...> власть Москвы, — продолжат свое служение в Лавре», — обратился он к монахам Украинской православной церкви Московского Патриархата.
Он заверил, что речь не идет о закрытии монастыря, прекращении молитвы, богослужений или монашеской жизни.
По словам митрополита Епифания, богослужебным языком Лавры будет «древний славянский язык и современный украинский язык».
На прошлой неделе руководство заповедника «Киево-Печерская лавра» потребовало от представителей УПЦ МП покинуть территорию лавры до 29 марта. Наместник лавры митрополит Павел (Петр Лебедь) в ответ заявил, что для выселения монастыря нет юридических оснований.
Минкультуры Украины указало, что монахам следует решить «с тем, каким образом они могут оставаться в Лавре», например перейдя из Московского патриархата в ПЦУ.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился в Ватикан и ООН и призвал не допустить изгнания монахов. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова также обратилась к верховному комиссару ООН с просьбой «в рамках своего мандата содействовать предотвращению очередной беззаконной акции украинской власти».
В ноябре 2022 года Служба безопасности Украины провела обыски в Киево-Печерской лавре, Свято-Троицком Корецком монастыре и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ МП. Там следователи нашли «пророссийскую литературу, используемую для пропаганды русского мира» в семинариях и приходских школах.
В Кремле оценили происходящее как «очередное звено в цепи вот этих военных действий против русского православия».
Президент Украины Владимир Зеленский в январе 2023 года ввел санкции против наместника Лавры, а также восьми иерархов. В Верховную раду внесен законопроект о запрете УПЦ на Украине, если следствие придет к выводу, что организация связана с Россией.