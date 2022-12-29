СБУ провела рейды в храмах УПЦ в Днепропетровской и Хмельницкой областях

Сотрудники СБУ пришли в храмы УПЦ в двух регионах Украины

Фото: ssu.dnipro / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Сотрудники Службы безопасности Украины провели два рейда по храмам Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в Днепропетровской и Хмельницкой областях. Об этом сообщили в управлениях СБУ по регионам.

«Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия в Днепропетровской области на объектах Криворожской епархии УПЦ», — сообщило днепропетровское управление в Facebook (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Спецслужба сообщила, что ее сотрудники приходили в Свято-Владимирский мужской монастырь, Свято-Николаевский храм, Спасо-Преображенский собор и епархиальное управление в г. Кривой Рог. Цель обысков — «выявление и противодействие подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде» Украины.

В Хмельницкой области сотрудники СБУ провели «мероприятия по безопасности» в епархиальном руководстве Шепетовской епархии УПЦ, Свято-Михайловского собора и еще шести храмов и монастырей, находящихся в разных городах и селах региона. В сообщении службы отмечается, что мероприятия проводятся совместно с полицией в рамках противодействия деятельности российских спецслужб.

При «непосредственном участии представителей церкви» работники правоохранительных органов осмотрели территории храмов и монастырей, а также проверили тех, кто может быть причастен к «антиправовой деятельности во вред государственному суверенитету Украины».

С октября Служба безопасности Украины проводит обыски в епархиях УПЦ Московского патриархата. Ранее с проверкой пришли к винницкому митрополиту Ионафану, правящему архиерею Тульчинской епархии. Его обвинили в «поддержке Кремля и разжигании розни». Позже обыски прошли в Александрийской, Черновицко-Буковинской, Светлогорской и других епархиях.

Врио председателя СБУ Василий Малюк заявил, что на Украине возбуждено более 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ. На момент 21 декабря суд вынес приговоры по пяти делам.

В Кремле действия Киева назвали «очередным звеном в цепи вот этих военных действий против русского православия». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что «украинская сторона давно воюет с русской православной церковью».