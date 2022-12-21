Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 16:13
Глеб Франк продал долю в Русской рыбопромышленной компании Бизнес, 22:20
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Байденом Политика, 22:17
CNN узнал об опасениях США из-за возможного покушения на Зеленского Политика, 22:02
ЦСКА впервые в сезоне обыграл СКА в матче КХЛ Спорт, 21:50
Сенат США утвердил Линн Трейси послом в России Политика, 21:44
Глава СБУ сообщил более чем о 50 уголовных делах на священников УПЦ Политика, 21:27
Греция закрыла свое воздушное пространство для полетов из Белоруссии Политика, 21:26
Действительно полезный подарок
Интенсивы РБК Pro — возможность освоить востребованный навык за неделю
Подарить интенсив
Карпин оценил возможность перехода сборной в Азиатскую конфедерацию Спорт, 21:17
В Пентагоне усилили контроль за передаваемым Киеву оружием Политика, 21:01
«Краснодар» продал бразильского легионера «Интернасьоналу» Спорт, 20:54
СБУ назвала обязанностью Киева «перерезать логистику» через Крымский мост Политика, 20:54
В Аргентине захотели выпустить банкноты с Месси в честь победы на ЧМ Спорт, 20:46
Зеленский прибыл в США Политика, 20:44
Посла Франции вызвали в МИД из-за заявления о взрыве в Русском доме в ЦАР Политика, 20:30
Военная операция на Украине ,  
0 

Глава СБУ сообщил более чем о 50 уголовных делах на священников УПЦ

Врио главы СБУ Малюк сообщил более чем о 50 уголовных делах на священников УПЦ
Василий Малюк
Василий Малюк (Фото: Павел Бахмут / Keystone Press Agency / Global Look Press )

На Украине возбуждено более 50 уголовных дел в отношении священников Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, суд вынес приговоры по пяти делам, заявил врио председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк в интервью ведущей украинского телеканала «1+1» Наталье Мосейчук, опубликованном на ее YouTube-канале.

Комментируя ситуацию вокруг УПЦ, он сказал: «Мы должны вычистить всю эту вражескую среду «кротов» в рясах. <...> У нас сейчас более 50 уголовных дел по состоянию на сегодняшний день, 19 обвинений, пять приговоров в суде».

С октября Служба безопасности Украины проводит обыски в епархиях УПЦ Московского патриархата. Так, с обыском пришли к винницкому митрополиту Ионафану, правящему архиерею Тульчинской епархии. Его обвинили в «поддержке Кремля и разжигании розни». Позднее обыски прошли в Александрийской, Светлогорской, Черновицко-Буковинской и других епархиях.

В Киево-Печерской лавре, Свято-Троицком Корецком монастыре и Сарненско-Полесской епархии при обыске обнаружили «пророссийскую литературу», предназначенную для пропаганды «русского мира» в семинариях и приходских школах, сообщали в СБУ. 10 декабря обыски прошли в 14 храмах УПЦ в Харьковской области.

В Кремле назвали действия Киева «очередным звеном в цепи вот этих военных действий против русского православия».

В Православной церкви Украины в начале декабря сообщили о регистрации Киево-Печерской лавры как монастыря в составе ПЦУ. Позднее министр культуры Украины Александр Ткаченко пояснил, что речь идет только о регистрации юридического лица для монастыря, а не о передаче ПЦУ лавры.

Читайте на РБК Pro
Вас просят помочь. В каких случаях лучше отказать
Электронные документы для перевозок на транспорте: что несет 2023 год
Как прогнать «самозванца» и научиться просить у работодателя больше
«Чума» или «крысиный яд»: возможны ли новые банкротства криптопроектов

ПЦУ была создана в декабре 2018 года. В январе 2019-го константинопольский патриарх Варфоломей передал ее предстоятелю митрополиту Эпифанию томос о предоставлении автокефалии. РПЦ, как и подчиняющаяся ей Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ), не признали ПЦУ. Однако на Украине та официально зарегистрирована, а УПЦ объявлена распущенной.

В начале декабря президент Владимир Зеленский анонсировал меры против «аффилированных с Россией» религиозных организаций, подчеркнув, что власти «никогда и никому не позволят строить империю внутри украинской души».

Теги
СБУ УПЦ уголовное дело
Материалы по теме
Сотрудники СБУ пришли в 14 храмов УПЦ в Харькове
Политика
СБУ провела обыски в храмах УПЦ в Херсоне и двух областях
Политика
СБУ провела обыски в храме УПЦ в Ивано-Франковске
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter