Врио главы СБУ Малюк сообщил более чем о 50 уголовных делах на священников УПЦ

Глава СБУ сообщил более чем о 50 уголовных делах на священников УПЦ

Василий Малюк (Фото: Павел Бахмут / Keystone Press Agency / Global Look Press )

На Украине возбуждено более 50 уголовных дел в отношении священников Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, суд вынес приговоры по пяти делам, заявил врио председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк в интервью ведущей украинского телеканала «1+1» Наталье Мосейчук, опубликованном на ее YouTube-канале.

Комментируя ситуацию вокруг УПЦ, он сказал: «Мы должны вычистить всю эту вражескую среду «кротов» в рясах. <...> У нас сейчас более 50 уголовных дел по состоянию на сегодняшний день, 19 обвинений, пять приговоров в суде».

С октября Служба безопасности Украины проводит обыски в епархиях УПЦ Московского патриархата. Так, с обыском пришли к винницкому митрополиту Ионафану, правящему архиерею Тульчинской епархии. Его обвинили в «поддержке Кремля и разжигании розни». Позднее обыски прошли в Александрийской, Светлогорской, Черновицко-Буковинской и других епархиях.

В Киево-Печерской лавре, Свято-Троицком Корецком монастыре и Сарненско-Полесской епархии при обыске обнаружили «пророссийскую литературу», предназначенную для пропаганды «русского мира» в семинариях и приходских школах, сообщали в СБУ. 10 декабря обыски прошли в 14 храмах УПЦ в Харьковской области.

В Кремле назвали действия Киева «очередным звеном в цепи вот этих военных действий против русского православия».

В Православной церкви Украины в начале декабря сообщили о регистрации Киево-Печерской лавры как монастыря в составе ПЦУ. Позднее министр культуры Украины Александр Ткаченко пояснил, что речь идет только о регистрации юридического лица для монастыря, а не о передаче ПЦУ лавры.

ПЦУ была создана в декабре 2018 года. В январе 2019-го константинопольский патриарх Варфоломей передал ее предстоятелю митрополиту Эпифанию томос о предоставлении автокефалии. РПЦ, как и подчиняющаяся ей Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ), не признали ПЦУ. Однако на Украине та официально зарегистрирована, а УПЦ объявлена распущенной.

В начале декабря президент Владимир Зеленский анонсировал меры против «аффилированных с Россией» религиозных организаций, подчеркнув, что власти «никогда и никому не позволят строить империю внутри украинской души».