Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 82,39 (-0,75) Инвестиции, 24 мар, 16:09 Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 76,45 (+0,14) Инвестиции, 24 мар, 16:09
Два человека пострадали при взрыве в Тульской области Политика, 16:30
УПЦ провела службу в Киево-Печерской лавре перед выселением монахов Общество, 16:25
Итальянский ученик Тутберидзе заявил, что не хотел переезжать в Москву Спорт, 16:24
IBA отняла вторую медаль ЧМ после выявления мужчин на женских турнирах Спорт, 16:19
Путин назвал поставки Киеву оружия пересечением красных линий Политика, 16:17
Как управлять своими финансами в кризис: расходы, инвестиции и кредиты РБК и банк Ренессанс, 16:00
Песков заявил, что Си Цзиньпин и Путин не планировали говорить так долго Политика, 16:00
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
Что делает дом умным и как приборы общаются между собой РБК и Ростелеком, 15:48
Александр Емельяненко заявил о желании провести реванш с Дациком Спорт, 15:47
Театр на Таганке назвал дату прощания с Николаем Дупаком Общество, 15:27
Как получить полную информацию о своем бизнесе от смарт-терминала РБК и СберБизнес, 15:16
Каким получился премиум-проект Dream Towers на Нагатинском полуострове Стиль, 15:03
Путин объяснил решение посетить Мариуполь Политика, 15:03
Российские бизнесмены обжаловали арест активов в Италии Бизнес, 14:52
Общество ,  
0 

УПЦ провела службу в Киево-Печерской лавре перед выселением монахов

Тысячи верующих пришли на службу УПЦ в Киево-Печерской лавре перед выселением монахов
Прошедшая служба, возможно, стала последней для канонической УПЦ в Киево-Печерской лавре: 29 марта монахи должны покинуть обитель. Глава церкви призвал собравшихся верующих молиться, чтобы монахам позволили остаться в лавре
Фото: news.church.ua
Фото: news.church.ua

Глава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий провел воскресное богослужение на площади возле Крестовоздвиженского храма Киево-Печерской лавры, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ. 29 марта монахам предписано покинуть лавру из-за расторжения договора аренды.

На службу пришли тысячи верующих УПЦ, отмечается в сообщении. Вместе с митрополитом Онуфрием в богослужении участвовали другие митрополиты и епископы, в частности, наместник лавры митрополит Павел.

УПЦ провела службу в Киево-Печерской лавре перед выселением монахов
Video

Глава УПЦ обратился к верующим с просьбой молиться о монахах лавры, сказано на сайте обители.

«Прошу вас, дорогие братья и сестры, о святых молитвах, дабы Господь дозволил нам и дальше пребывать в этой святой обители, чтобы братия, которые подняли этот монастырь из руин, могли и дальше здесь пребывать, возносить молитвы Богу о родной украинской земле, наших властях, воинах и народе», — сказал он.

Территория обители принадлежит государству и разделена на две части — Нижнюю и Верхнюю лавры. В Нижней находятся комплекс пещер и действующий монастырь, в Верхней — Национальный историко-культурный заповедник, там же расположены главные храмы — Успенский собор и Трапезная церковь.

Нижняя лавра с 2013 года находилась в безвозмездном пользовании у УПЦ, также она арендовала у заповедника Успенский собор и Трапезную церковь. Договор их аренды истек в конце 2022 года и не был продлен.

Читайте на РБК Pro
Отношения с FATF на паузе, но смягчения «антиотмывочных» правил не будет
«У многих людей сегодня «когнитивный диабет»: сооснователь Slack и Flickr
Игорь Рыбаков — РБК Pro: «Сейчас не время для инвестиционных стратегий»
Лучше не будет: зарубежные банки продолжают закручивать гайки для россиян

10 марта руководство заповедника «Киево-Печерская лавра» сообщило о расторжении договора об аренде монастыря с УПЦ с 29 марта, поскольку были установлены нарушения «монастырем условий договора по использованию государственного имущества».

В УПЦ это решение назвали «беззаконием». Наместник лавры митрополит Павел заявил, что монахи выселяться не будут. 20 марта представители Священного синода УПЦ пытались добиться встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы изложить ему свою позицию, но она не состоялась.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко назвал одним из условий, при которых монахи смогут остаться в лавре, их переход в автокефальную Православную церковь Украины (ПЦУ). Она появилась в 2018 году, РПЦ считает ее раскольнической. В январе ПЦУ впервые провела рождественскую службу в лавре.

УПЦ ранее входила в состав Московского патриархата, но в мае прошлого года объявила о своей независимости. Несмотря на это, патриарх Московский и всея Руси Кирилл обращался в Ватикан и ООН с просьбой не допустить изгнания монахов из лавры.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Киево-Печерская лавра Украинская православная церковь
Материалы по теме
Священникам УПЦ закроют доступ к пещерам и храмам Киево-Печерской лавры
Политика
Москалькова обратилась в ООН из-за выселения УПЦ из Киево-Печерской лавры
Политика
Папа римский обратился к властям Украины из-за Киево-Печерской лавры
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter