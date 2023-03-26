УПЦ провела службу в Киево-Печерской лавре перед выселением монахов

Тысячи верующих пришли на службу УПЦ в Киево-Печерской лавре перед выселением монахов

Прошедшая служба, возможно, стала последней для канонической УПЦ в Киево-Печерской лавре: 29 марта монахи должны покинуть обитель. Глава церкви призвал собравшихся верующих молиться, чтобы монахам позволили остаться в лавре

Фото: news.church.ua

Глава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий провел воскресное богослужение на площади возле Крестовоздвиженского храма Киево-Печерской лавры, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ. 29 марта монахам предписано покинуть лавру из-за расторжения договора аренды.

На службу пришли тысячи верующих УПЦ, отмечается в сообщении. Вместе с митрополитом Онуфрием в богослужении участвовали другие митрополиты и епископы, в частности, наместник лавры митрополит Павел.

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Глава УПЦ обратился к верующим с просьбой молиться о монахах лавры, сказано на сайте обители.

«Прошу вас, дорогие братья и сестры, о святых молитвах, дабы Господь дозволил нам и дальше пребывать в этой святой обители, чтобы братия, которые подняли этот монастырь из руин, могли и дальше здесь пребывать, возносить молитвы Богу о родной украинской земле, наших властях, воинах и народе», — сказал он.

Территория обители принадлежит государству и разделена на две части — Нижнюю и Верхнюю лавры. В Нижней находятся комплекс пещер и действующий монастырь, в Верхней — Национальный историко-культурный заповедник, там же расположены главные храмы — Успенский собор и Трапезная церковь. Нижняя лавра с 2013 года находилась в безвозмездном пользовании у УПЦ, также она арендовала у заповедника Успенский собор и Трапезную церковь. Договор их аренды истек в конце 2022 года и не был продлен.

10 марта руководство заповедника «Киево-Печерская лавра» сообщило о расторжении договора об аренде монастыря с УПЦ с 29 марта, поскольку были установлены нарушения «монастырем условий договора по использованию государственного имущества».

В УПЦ это решение назвали «беззаконием». Наместник лавры митрополит Павел заявил, что монахи выселяться не будут. 20 марта представители Священного синода УПЦ пытались добиться встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы изложить ему свою позицию, но она не состоялась.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко назвал одним из условий, при которых монахи смогут остаться в лавре, их переход в автокефальную Православную церковь Украины (ПЦУ). Она появилась в 2018 году, РПЦ считает ее раскольнической. В январе ПЦУ впервые провела рождественскую службу в лавре.

УПЦ ранее входила в состав Московского патриархата, но в мае прошлого года объявила о своей независимости. Несмотря на это, патриарх Московский и всея Руси Кирилл обращался в Ватикан и ООН с просьбой не допустить изгнания монахов из лавры.