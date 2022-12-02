На Украине сообщили о регистрации Киево-Печерской лавры в составе ПЦУ

В ПЦУ пояснили, что появилось юрлицо, «которое может получить в пользование имущество — храмы и помещения» в Киево-Печерской лавре. В РПЦ сочли это продолжением давления Киева на Украинскую православную церковь

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Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины, сообщил в своем Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) глава управления внешних связей ПЦУ, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Иван Зоря).

Он указал, что сведения о соответствующем юридическом лице в составе ПЦУ внесены в единый государственный реестр 2 декабря. На практике, пояснил он в комментарии к публикации, это означает, что есть юрлицо, «которое может получить в пользование имущество — храмы и помещения», и создается «возможность выбора для монахов и верующих — за кем идти».

ПЦУ была создана в декабре 2018 года. В январе 2019-го патриарх Варфоломей передал ее предстоятелю митрополиту Епифанию томос о предоставлении автокефалии. РПЦ, как и подчиняющаяся ей Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ), не признали ПЦУ. Однако на Украине та официально зарегистрирована, а УПЦ объявлена распущенной.

Евстратий напомнил, что «с целью восстановления исторической справедливости, преодоления последствий неканонического подчинения украинской святыни власти Московскому патриархата» синод ПЦУ в мае этого года принял решение о создании в своем составе религиозной организации «Свято-Успенская Киево-Печерская лавра».

Тогда же синод поручил митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию попросить украинское правительство предоставить один из храмов лавры в верхней ее части для богослужений и ряд помещений для монастырской деятельности. «Также решением Синода Блаженнейший Митрополит Епифаний назначен возглавлять монастырь как юридическое лицо», — написал архиепископ.

Киево-Печерская лавра находится в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата. В марте в Верховной раде предложили запретить деятельность РПЦ на территории Украины, а всю ее собственность в стране — изъять. В конце ноября в лавру пришли с обысками сотрудники СБУ.

По мнению главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, новость о регистрации нового юрлица ПЦУ «следует рассматривать в контексте давления украинской власти на Украинскую Православную Церковь». «Систематические акции устрашения — обыски, задержания, провокации, угрозы на высшем уровне — часть срежиссированный кампании, направленной на создание иллюзии подрыва народного доверия к канонической Церкви с целью оправдания последующего беззакония. Как заметили многие наблюдатели, исторически ничего нового: выдуманные обвинения в «антисоветской» агитации — возмущенные граждане — далее лишение прав и собственности, а то и репрессии. Бенефициары что тогда, что сейчас — раскольники, кстати, в обоих случаях «легализованные» Фанаром», — написал он в своем телеграм-канале.