В Воронежской области запретили запускать дроны

На территории Воронежской области запретили запускать гражданские беспилотники, теперь это могут делать только «отдельные органы власти» и силовые структуры, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Это решение было принято по итогам заседания областного оперативного штаба по вопросам военной операции на Украине.

«Понимаю, что у ряда бизнес-структур часть процессов заточены под использование дронов. Поэтому будем принимать обращения компаний и предприятий с просьбами использовать БПЛА в мирных целях. И если такие обращения будут обоснованными, будем выдавать разрешения в индивидуальном порядке», — добавил Гусев.

Воронежская область граничит с вошедшей в сентябре в состав России Луганской народной республикой. В начале января воронежские власти сообщали о сбитом средствами ПВО разведывательном беспилотнике, запущенном с территории Украины.

19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении среднего уровня реагирования в Воронежской области, а также Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областях и Севастополе.

Запускать дроны уже запретили власти ряда других российских регионов: Пермского края, Кубани, Татарстана, Крыма, республик Марий Эл и Северная Осетия, Рязанской, Нижегородской, Тульской, Саратовской, Ростовской, Волгоградской, Оренбургской, Калужской и Кировской областей. В Донецкой народной республике такой запрет ввели в августе, еще до присоединения к России.

Кроме того, власти Курской области «настоятельно рекомендовали» не запускать беспилотники в бытовых целях. Введение запрета на запуск дронов рассматривают и власти Калининградской области.