В Ростовской области запретили запускать беспилотники

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В Ростовской области с 22 декабря вводится запрет на использование беспилотных летательных аппаратов, исключение — ряд государственных ведомств, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Кроме того, ограничивается выезд с территории Ростовской области через автомобильный пункт пропуска «Весело-Вознесенский» для грузовиков с грузоподъемностью свыше 3,5 т. «Запрет не коснется спецтранспорта, транспорта, следующего в Крым, задействованного в восстановлении новых субъектов России, перевозящего грузы для создания системы фортификационных сооружений, решения задач СВО и других», — уточнил Голубев.

Ограничивается также въезд в Ростов-на-Дону большегрузов грузоподъемностью свыше 12 т, запрет не коснется грузовиков, для которых этот город — пункт назначения.

Губернатор пояснил, что ограничения на проезд большегрузов вводятся, чтобы перенаправить их с загруженных дорог Ростова на другие автомобильные пункты пропуска — «Матвеев Курган» и «Куйбышево».

Запрет на использование беспилотников действует в десяти российских регионах, в том числе в Пермском крае, Татарстане, Краснодарском крае и Крыму. В ДНР такой запрет был введен в августе, еще до вхождения республики в состав России.

Жителям Курской области «настоятельно рекомендовали» не запускать беспилотники в бытовых целях, а в Калужской области жителей обязали не позднее чем за сутки информировать силовиков о запуске дронов.

19 октября Путин ввел на территории восьми российских регионов, в том числе в Ростовской области, режим среднего уровня реагирования, а еще на четырех территориях (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) — военное положение в связи с проведением специальной военной операции. В остальных регионах Центрального и Южного федеральных округов действует режим повышенной готовности.

Согласно указу президента, власти Ростовской области могут в том числе усиливать охрану общественного порядка, вводить особый режим работы транспорта, въезда на территорию региона и выезда из него, а также ограничивать свободу передвижения внутри региона.