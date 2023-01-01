В Оренбургской области ввели запрет на использование беспилотников

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В Оренбургской области ввели запрет на использование дронов на территории региона, соответствующий указ подписал губернатор Денис Паслер, сообщает местный портал «Оренбург медиа».

Мера введена для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на фоне действия в регионе режима базовой готовности, указывает портал. Такой режим был введен указом президента Владимира Путина в октябре, он действует в большинстве регионов России. В 18 ввели режим повышенной готовности, в восьми — режим среднего уровня реагирования. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях действует военное положение.

Использовать дроны над Оренбуржьем смогут только правительственные организации и их подрядчики, отмечает портал.

28 декабря аналогичный запрет ввели власти Волгоградской области (режим повышенной готовности). Мера также действует в соответствии с октябрьским указом Путина. Исключение для применения дронов может сделать специально созданный в регионе штаб по реализации мер, которые предусмотрены данным президентским указом.

Запрет на беспилотники ввели и в Ростовской области (средний уровень реагирования), он начал действовать 22 декабря. Как и в Оренбургской области, исключение сделали для ряда государственных ведомств.