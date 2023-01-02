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Запущенный с Украины беспилотник сбили на подлете к Воронежу

Правительство Воронежской области сообщило о сбитом на подлете к Воронежу беспилотнике
Сообщение о сбитом украинском дроне пришло на этот раз из Воронежской области. Ранее о сбитых украинских беспилотниках сообщили власти Крыма, Брянской и Белгородской областей
Воронеж
Воронеж (Фото: Роман Демьяненко / ТАСС)

Ночью силы ПВО сбили на подлете к Воронежу малогабаритный разведывательный беспилотник, запущенный с Украины, сообщили в правительстве Воронежской области. Жертв и разрушений нет.

«Сегодня ночью на подлете к Воронежу был обнаружен и сбит средствами ПВО малогабаритный разведывательный беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Украины. Жертв и разрушений на земле нет», — говорится в сообщении.

Последний раз о работе систем оповещения гражданской обороны в Воронежской области власти сообщали 24 декабря 2022 года.

Сирены «звучали в течение 3 минут и были остановлены». «Это связано исключительно с тренировкой сил и средств защиты населения», — сообщили тогда в администрации области и извинились перед жителями, у которых «подобная тренировка вызвала беспокойство».

Утром 2 января губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинский беспилотник атаковал объект энергоснабжения в Климовском районе. Он не назвал населенный пункт, но сообщил, что «в поселке отсутствует электричество».

1 января Минобороны России сообщило, что средства ПВО уничтожили за сутки 15 украинских беспилотников, в том числе в Крыму и Белгородской области. Дроны были сбиты в районах Джанкоя на севере Крыма и Цаповки в Борисовском районе Белгородской области. Кроме того, беспилотники уничтожили в районах Максимовки, Николаевки, Никольского, Металлиста, Зеленого Гая, Славного в ДНР, Площанки в ЛНР, Очеретоватого в Запорожской области, Очакова в Николаевской, Лимана Второго в Харьковской области.

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В середине дня 1 января военное ведомство России сообщило, что накануне российские военные нанесли удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в производстве беспилотных аппаратов.

«31 декабря 2022 года вооруженными силами был нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в изготовлении ударных беспилотных летательных аппаратов, применяемых для совершения террористических атак против России», — говорилось в сообщении. Кроме того, удары нанесли по местам стоянки, хранения и запуска ударных дронов.

Минобороны заверило, что цель удара была достигнута.

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беспилотник Воронежская область ПВО
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