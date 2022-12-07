В Марий Эл запретили использование беспилотников

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В Марий Эл ввели запрет на использование беспилотников, ограничения ввели в рамках базового уровня готовности, следует из указа главы республики Юрия Зайцева.

«Запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Республики Марий Эл, за исключением беспилотных воздушных судов, используемых территориальными органами федеральных органов исполнительной власти», — говорится в документе. Второй пункт предусматривает установку запрета на срок до снятия уровня базовой готовности, введенного президентом Владимиром Путиным.

Ранее запрет на использование беспилотников ввели в Пермском крае, Татарстане, Крыму, Рязанской, Нижегородской, Тульской и Саратовской областях. Жителям Курской области «настоятельно рекомендовали» не запускать беспилотники в бытовых целях, а в Калужской области жителей обязали не позднее чем за сутки предупреждать о запуске дронов, «чтобы облегчить работу структур, обеспечивающих безопасность воздушного пространства региона».

19 октября Путин ввел на территории восьми российских регионов режим среднего уровня реагирования и на еще четырех (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) — военное положение в связи с проведением специальной военной операции на Украине. В остальных регионах Центрального и Южного федеральных округов действует режим повышенной готовности.



В прочих субъектах, в том числе Республике Марий Эл, был введен уровень базовой готовности, в рамках которого органы власти должны принять решения «о проведении мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций». Также должна быть усилена охрана общественного порядка и безопасности и введен особый режим работы объектов, связанных с транспортом и коммуникациями.