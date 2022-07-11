Жителям Курской области рекомендовали не запускать беспилотники

В текущей ситуации все беспилотники в Курской области принудительно сажают и затем проверяют, сообщил Старовойт. По его словам, жителям пока не стоит ими пользоваться, чтобы избежать риска поломок и снизить нагрузку на силовиков

Фото: Таисия Воронцова / ТАСС

Жителям Курской области, граничащей с Украиной, следует отказаться от использования беспилотников в бытовых целях, заявил на оперативном совещании администрации региона губернатор Роман Старовойт. Он обратился к родителям, отметив, что беспилотники в том числе продаются в магазинах игрушек.

«Учитывая текущую ситуацию, мы настоятельно рекомендуем не использовать их [беспилотники] сегодня в бытовых целях. Сегодня у наших силовых ведомств есть достаточно технических средств по принудительной посадке этих дронов либо организации помех их работе, что приводит к поломкам», — сказал Старовойт.

По его словам, большая часть беспилотников, которые были замечены в небе над областью, используется обычными гражданами. За прошлую неделю поступило 83 сообщения о дронах. В связи с текущей ситуацией все аппараты принудительно сажают и затем проверяют, при этом часть беспилотников «приходит в негодность», отметил Старовойт. Поэтому, если граждане хотят «сохранить свое имущество» и «минимизировать напряженную работу силовых ведомств», от запуска бытовых беспилотников следует отказаться, заявил губернатор.

С начала российской спецоперации власти Курской области неоднократно сообщали об обстрелах приграничных территорий со стороны Украины, а также о сбитых беспилотниках. В частности, 28 июня в небе был перехвачен украинский разведывательный беспилотник Ту-141 «Стриж» советского производства, говорил Старовойт. По его словам, российские военные сбили дрон к востоку от Курска, пострадавших и разрушений не было.

В регионе действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Его неоднократно продлевали, последний раз — до 23 июля. Особый режим предполагает усиленную работу всех правоохранительных органов, а жителям рекомендовано избегать массового скопления людей, всегда брать с собой удостоверение личности и быть бдительными.