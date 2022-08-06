В ДНР запретили беспилотники на время спецоперации

В Донецкой народной республике (ДНР) власти запретили использовать беспилотники на протяжении всего срока проведения специальной военной операции. Об этом говорится в постановлении госкомитета обороны ДНР.

«На время действия специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины установить запрет на использование беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве Донецкой Народной Республики», — говорится в документе.

При этом запрет не распространяется на технику МВД, министерства госбезопасности, народной милиции, МЧС, генпрокуратуры, а также беспилотники разрешено использовать представителям СМИ.

В случае нарушения запрета техника будет изыматься, а право собственности ее владельца прекращаться с момента изъятия, предупредили в ДНР.

4 августа в ДНР сообщили об обстреле центра Донецка. В результате погибли пять человек, шестеро получили ранения. Как отмечал корреспондент «РИА Новости», украинские войска впервые с 2014 года обстреляли район театра оперы и балета, а также гостиницу «Донбасс Палас» в самом центре Донецка.