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В Крыму запретили запускать дроны и пиротехнику на время спецоперации

Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

На время проведения российской военной операции на Украине в Крыму запрещено запускать беспилотники и применять пиротехнику, указ подписал глава региона Сергей Аксенов.

Ограничения не распространяются на дроны, которые запускают органы власти, следует из документа.

Ранее в регионе до 8 сентября продлили высокий (желтый) уровень террористической опасности. Он распространяется на города Армянск, Джанкой и Красноперекопск, а также на Джанкойский и Красноперекопский районы на севере полуострова. Кроме того, желтый уровень опасности действует на объектах Минтранса, Минздрава, Минэнерго и других республиканских ведомств.

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В середине августа в Джанкойском районе произошел взрыв на складе боеприпасов, как утверждало российское Минобороны, это была диверсия. В результате серьезно пострадавших не было, однако были повреждены ЛЭП, электростанция, ряд жилых домов и железнодорожное полотно. Из-за разрушения последнего временно менялась схема движения поездов на полуострове, которые шли по данному участку в Симферополь, Севастополь и Евпаторию.

Регионы, граничащие с Украиной, после начала российской военной операции на территории соседней страны неоднократно сообщали об обстрелах, в том числе с применением беспилотников. В апреле ряд регионов ввел высокий уровень террористической опасности, с того момента некоторые из них его неоднократно продлевали, в частности Курская, Брянская и Белгородская области, Крым и Севастополь. В то же время в Краснодарском крае и Воронежской области он больше не действует.

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