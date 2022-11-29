В Пермском крае запретили использовать беспилотники

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В Пермском крае с 1 декабря запрещается использование беспилотников, сообщается в телеграм-канале министерства безопасности региона.

«Оперштаб по обеспечению базовой готовности Пермского края утвердил протокол, согласно которому с 1 декабря 2022 года на территории региона запрещается использование беспилотных воздушных судов (летательных аппаратов, дронов)», — говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что такое решение было принято, чтобы обеспечить безопасность инфраструктуры, промышленных и стратегических объектов. «Исключения предусмотрены для организаций, эксплуатирующих объекты водоснабжения и водоотведения, топливно-энергетического комплекса Прикамья, а также органов власти и местного самоуправления (организаций, работающих по договору с ними)», — добавило министерство.

Ответственность за использование беспилотников без разрешения предусмотрена ст. 11.4 КоАП (нарушение правил использования воздушного пространства). Максимальный штраф по этой статье — 300 тыс. руб.

Ранее использовать дроны запретили еще в нескольких российских регионах: власти Крыма объявили об этом в конце августа, в Нижегородской, Саратовской, Рязанской и Тульской областях запретили запуск беспилотников после введения уровней реагирования. В конце ноября глава Татарстана также подписал запрет на запуск дронов в регионе.

Кроме того, жителям Курской области еще в июле «настоятельно рекомендовали» не запускать беспилотники в бытовых целях, предупредив, что их будут принудительно сажать для проверки. А жителей Калужской области обязали не позднее чем за сутки предупреждать о запуске дронов, «чтобы облегчить работу структур, обеспечивающих безопасность воздушного пространства региона».

19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении среднего уровня реагирования в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе, режима повышенной готовности в остальных регионах ЦФО и ЮФО и военном положении в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. На всей оставшейся территории страны введен базовый режим реагирования.

В Пермском крае действует режим базовой готовности. Он предполагает мероприятия по защите населения от ЧС, меры для удовлетворения потребностей Вооруженных сил, усиление охраны общественного порядка и особый режим работы объектов связи, транспорта, энергетики.