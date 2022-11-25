Глава Татарстана запретил запускать беспилотники

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Глава Татарстана Рустам Минниханов запретил запускать беспилотные летательные аппараты на территории региона. Указ опубликован на официальном портале правовой информации республики.

«Запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Республики Татарстан», — говорится в указе. Исключение составляют беспилотники, «используемые в установленном законодательством порядке» органами государственной власти и местного самоуправления, а также другими организациями и физлицами по договору с властями.

Минниханов объяснил, что решение принято «в целях усиления охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности и безопасности объектов промышленности и транспортной инфраструктуры».

Запрет вступил в силу в день подписания указа. Он будет действовать до тех пор, пока в регионе не будет отменен режим базовой готовности.

19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима базовой готовности на территории всей страны, за исключением территорий, где действуют средний уровень реагирования (Крым, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области и Севастополь), режим повышенной готовности (остальные регионы ЦФО и ЮФО) и военное положение (ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области).

Базовая готовность предполагает мероприятия по защите населения от ЧС, меры для удовлетворения потребностей Вооруженных сил, усиление охраны общественного порядка и особый режим работы объектов связи, транспорта, энергетики.