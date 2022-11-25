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Военная операция на Украине ,  
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Глава Татарстана запретил запускать беспилотники

Глава Татарстана Минниханов запретил использовать в республике беспилотники
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Глава Татарстана Рустам Минниханов запретил запускать беспилотные летательные аппараты на территории региона. Указ опубликован на официальном портале правовой информации республики.

«Запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Республики Татарстан», — говорится в указе. Исключение составляют беспилотники, «используемые в установленном законодательством порядке» органами государственной власти и местного самоуправления, а также другими организациями и физлицами по договору с властями.

Минниханов объяснил, что решение принято «в целях усиления охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности и безопасности объектов промышленности и транспортной инфраструктуры».

Запрет вступил в силу в день подписания указа. Он будет действовать до тех пор, пока в регионе не будет отменен режим базовой готовности.

19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима базовой готовности на территории всей страны, за исключением территорий, где действуют средний уровень реагирования (Крым, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области и Севастополь), режим повышенной готовности (остальные регионы ЦФО и ЮФО) и военное положение (ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области).

Базовая готовность предполагает мероприятия по защите населения от ЧС, меры для удовлетворения потребностей Вооруженных сил, усиление охраны общественного порядка и особый режим работы объектов связи, транспорта, энергетики.

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Теги
Татарстан Военная операция на Украине указ беспилотники
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