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В Волгоградской области запретили запускать дроны

В Волгоградской области запретили запускать дроны
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Власти Волгоградской области решили запретить использование беспилотников, соответствующее постановление 28 декабря подписал губернатор региона Андрей Бочаров. Запрет вступает в силу со дня официального опубликования, правительство региона уведомило об этом 31 декабря.

«Решение было принято в целях усиления общественного порядка и обеспечения общественной безопасности», — говорится в сообщении областного правительства во «ВКонтакте».

Согласно постановлению, запрет распространяется на все типы беспилотников независимо от взлетной массы. Мера принята в связи с введенным 19 октября режимом повышенной готовности в регионах Южного и Центрального федеральных округов России. Запрет останется в силе до окончания действия соответствующего указа президента Владимира Путина.

Ранее запуск дронов запретили жителям Пермского края, Кубани, Татарстана, Крыма, Республики Марий Эл, Рязанской, Нижегородской, Тульской, Саратовской и Ростовской областей. В Донецкой народной республики такой запрет ввели в августе, еще до присоединения к России.

Кроме того, власти Курской области «настоятельно рекомендовали» не запускать беспилотники в бытовых целях, а в Калужской области жителей обязали не позднее чем за сутки информировать силовиков о запуске дронов.

Согласно указу президента, власти регионов могут в том числе усиливать охрану общественного порядка.

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Волгоградская область беспилотники запрет
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