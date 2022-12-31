В Волгоградской области запретили запускать дроны
Власти Волгоградской области решили запретить использование беспилотников, соответствующее постановление 28 декабря подписал губернатор региона Андрей Бочаров. Запрет вступает в силу со дня официального опубликования, правительство региона уведомило об этом 31 декабря.
«Решение было принято в целях усиления общественного порядка и обеспечения общественной безопасности», — говорится в сообщении областного правительства во «ВКонтакте».
Согласно постановлению, запрет распространяется на все типы беспилотников независимо от взлетной массы. Мера принята в связи с введенным 19 октября режимом повышенной готовности в регионах Южного и Центрального федеральных округов России. Запрет останется в силе до окончания действия соответствующего указа президента Владимира Путина.
Ранее запуск дронов запретили жителям Пермского края, Кубани, Татарстана, Крыма, Республики Марий Эл, Рязанской, Нижегородской, Тульской, Саратовской и Ростовской областей. В Донецкой народной республики такой запрет ввели в августе, еще до присоединения к России.
Кроме того, власти Курской области «настоятельно рекомендовали» не запускать беспилотники в бытовых целях, а в Калужской области жителей обязали не позднее чем за сутки информировать силовиков о запуске дронов.
Согласно указу президента, власти регионов могут в том числе усиливать охрану общественного порядка.