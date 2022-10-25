Власти Саратовской области запретили использовать беспилотники

Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

Жителям Саратовской области запретили запускать беспилотники. Соответствующее постановление подписал глава региона Роман Бусаргин.

Запрет принят в связи с введением уровня базовой готовности в регионе. Он не касается дронов, которые используют органы власти и подведомственные им организации.

Президент России Владимир Путин 19 октября подписал указ о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также указ об особых режимах в других регионах. Всего в российских субъектах установлено четыре уровня реагирования: максимальный, средний, повышенной готовности и базовой готовности. Последний как раз и действует в Саратовской области.

Уровень базовой готовности предусматривает мероприятия по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, меры для удовлетворения потребностей армии, органов и нужд населения, особый режим работы объектов транспорта, связи, энергетики и объектов повышенной опасности, а также усиление охраны общественного порядка, военных, государственных и специальных объектов.

Особые режимы в российских регионах были введены на следующий день после того, как командующий объединенной группировкой в районе спецоперации на Украине Сергей Суровикин заявил о напряженной обстановке в зоне СВО и попытках украинских сил прорвать российскую оборону.