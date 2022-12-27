Тайвань увеличит срок службы в армии в три раза

Тайвань увеличит срок службы в армии по призыву с четырех месяцев до года

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Власти Тайваня решили в три раза увеличить срок службы в армии по призыву — с четырех месяцев до года, заявила на пресс-конференции президент Цай Инвэнь, передает Центральное информационное агентство Тайваня.

Новый срок обязательной службы начнет действовать с 1 января 2024 года. Призыву будут подлежать граждане, родившиеся после 1 января 2005 года. Оклад солдата, включая страховку и питание, составит 26 307 тайваньских долларов (около $850) вместо прежних 6500 тайваньских долларов ($211).

По мнению Цай Инвэнь, угроза Тайваню со стороны Китая очевидна. Только готовясь к войне, возможно избежать войны, и пока Тайвань достаточно силен, он не станет местом боевых действий и молодые люди не пойдут воевать, объяснила президент необходимость увеличить срок армейской службы.

Ситуация вокруг Тайваня и Китая обострилась после посещения островного государства спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси. Ее визит вызвал резкую критику со стороны Китая, который считает Тайвань своей провинцией и выступает против его контактов с представителями стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

После прибытия спикера конгресса на остров КНР начала военные учения в районе Тайваня. На острове в ответ повысили уровень боеготовности.

С тех пор Китай регулярно перемещает свои вооруженные силы вблизи Тайваня. В конце августа китайский дрон вошел в воздушное пространство близ острова Эрдань тайваньского архипелага Цзиньмэнь, Тайвань открыл по беспилотнику предупредительный огонь. 27 ноября Минобороны Тайваня сообщило, что за последние сутки к острову приблизились восемь самолетов и четыре корабля КНР. 25 декабря Китай провел около Тайваня учения со стрельбами. Всего с начала декабря в зону контроля противовоздушных сил Тайваня входило 438 китайских военных самолетов и 98 военно-морских кораблей, сообщали в тайваньском Минобороны.

В 1949 году на Тайвань после поражения в гражданской войне с коммунистами эвакуировалась администрация Китайской Республики и правящей партии Гоминьдан, которая не признала законность коммунистического правительства КНР. Пекин суверенитет Тайваня не признает.

На церемонии открытия XX съезда Коммунистической партии Китая 16 октября Си Цзиньпин заявил, что Пекин будет противостоять сепаратизму на Тайване и вмешательству в дела острова внешних сил. По словам председателя КНР, китайское руководство стремится к «мирному воссоединению» с Тайванем, но не исключает применения силы. В канцелярии президента Тайваня после этого заявили, что государство не откажется от своего суверенитета и не пойдет на компромиссы по вопросам свободы и демократии.

Си Цзиньпин также подчеркнул необходимость превратить Народно-освободительную армию Китая в армию «мирового класса» к 2027 году. По данным ЦРУ США, к этой дате Пекин поручил военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем.