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Китай приступил к военным учениям у Тайваня

Китай после визита Пелоси приступил к военным учениям у Тайваня с боевыми стрельбами
Китайская армия начала учения в воздухе и в водах вблизи Тайваня, они продлятся до конца недели. Тайвань в ответ повысил боеготовность. Пекин предупредил, что визит Пелоси не изменит «исторической тенденции возвращения Тайваня»
Фото: Thomas Peter / Getty Images
Фото: Thomas Peter / Getty Images

Народно-освободительная армия Китая приступила к учениям с боевыми стрельбами у Тайваня, сообщил Reuters со ссылкой на центральное телевидение страны. Учения продлятся до утра воскресенья, 7 августа. В их рамках пройдут боевые стрельбы в водах и воздушном пространстве вблизи Тайваня.

Об учениях Пекин объявил из-за визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. В Народно-освободительной армии Китая пояснили, что эти действия стали ответом на «крупную эскалацию» по вопросу Тайваня со стороны США, что станет «серьезным сдерживающим фактором» и предупреждением сторонникам независимости острова.

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Нэнси Пелоси (слева)


Пелоси посетила тайваньский парламент, встретилась с президентом Цай Инвэнь и назвала остров «одним из самых свободных обществ в мире». Она подчеркнула, что ключевой целью ее поездки стала поддержка «яркой и динамичной» демократии Тайваня.

Китай рассматривает визит Пелоси как провокацию, которая противоречит принципам политики «одного Китая», согласно которой Тайвань, объявивший о своей независимости от КНР в 1949-м, является частью Китая, а не отдельной страной. До прилета Пелоси в Пекине предупреждали Вашингтон, что визит спикера нижней палаты конгресса грозит «подрывом отношений». После ее приземления китайский МИД отметил, что произошедшее не изменит «историческую тенденцию возвращения Тайваня на родину».

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Нэнси Пелоси и Цай Инвэнь

В ответ на учения китайских военных на Тайване повысили уровень боеготовности. В Белом доме заверили, что не намерены создавать кризисную ситуацию и не стремятся к конфликту с Китаем и «бряцанию оружием». У Пекина нет основания для использования визита Пелоси в качестве предлога для наращивания агрессивных действий в отношении Тайваня, подчеркнул координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. По его словам, поездка спикера палаты представителей не противоречит приверженности США концепции «одного Китая».

В России поддержали видение Китая на произошедшее. В Кремле утверждали, что США «провоцируют» вместо проявления уважения к чувствительной для Пекина теме, что ведет к росту напряженности. В МИДе также называли визит Пелоси провокацией, которая соответствует линии на «всестороннее сдерживание» Китая.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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