Тайвань повысил боеготовность из-за учений Китая на фоне визита Пелоси

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 61,27 (-1,98) Инвестиции, 02 авг, 16:00
Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 60,16 (-1,89) Инвестиции, 02 авг, 16:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:10
Минпромторг отвел восемь лет на восстановление экспорта металлургов Бизнес, 07:00
Япония выразила обеспокоенность из-за учений Китая возле Тайваня Политика, 06:50
«Дом культуры» поколения «альфа»: настоящая жизнь в ненастоящем мире Совместный проект, 06:39
В МИД заявили о «признании» США в создании «IT-армии Украины» Политика, 06:23
Тайвань повысил боеготовность из-за учений Китая на фоне визита Пелоси Политика, 06:16
Около 70% россиян заявили, что никогда не отдыхали за рубежом Общество, 05:29
Росимущество продало научный центр «Большой Утриш» в Анапе Общество, 05:08
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
«Ждем корректировки в рамках 50%». Что будет с ценами на машины в России Авто, 05:00
Пелоси посетила парламент Тайваня и встретилась с главой администрации Политика, 04:59
Бывший худрук МХАТа Бояков анонсировал открытие своего театра Общество, 04:26
Эксперты назвали самые курящие регионы России Общество, 04:00
Китай приостановил экспорт песка на Тайвань после визита Пелоси Политика, 03:57
МИД счел нечистоплотными обвинения о применении Россией ядерного оружия Политика, 03:28
Политика ,  

Тайвань повысил боеготовность из-за учений Китая на фоне визита Пелоси

В Минобороны Тайваня считают, что Китай, объявив о проведении учений со стрельбами вокруг острова, «стремится решить проблему силой, а не мирными средствами», а действия Пекина могут создать угрозу для портов
Фото: Shioro Lee / AP
Фото: Shioro Lee / AP

Кабинет министров Тайваня сообщил, что военные повысили уровень боеготовности из-за объявленных Китаем учений на фоне визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, передает Reuters.

Власти частично признанного государства пообещали разработать меры по обеспечению безопасности и стабильности, и заверили граждан, что они могут чувствовать себя в безопасности.

Минобороны Тайваня осудило планы Китая провести учения со стрельбами вокруг острова, заявив, что Пекин «стремится решить проблему силой, а не мирными средствами». В ведомстве считают действия КНР попыткой создать угрозу для крупных портов острова и «в одностороннем порядке подорвать мир и стабильность в регионе». Министерство также заявило, что Китай своими маневрами блокирует воздушное и морское пространство острова, передает Reuters; действия Пекина противоречат правилам ООН, уверены там.

Китай объявил о проведении стрельб и учений у берегов Тайваня
Политика
Фото:Tingshu Wang / Reuters

После того как самолет Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя, Китай объявил, что начал у острова учения со стрельбами. Кроме того, будут организованы учения в акватории и воздушном пространстве к северу, юго-западу и юго-востоку от Тайваня. Еще до визита спикера палаты представителей власти КНР пообещали, что войска страны «не будут сидеть сложа руки». Пекин принял и экономические меры: с 3 августа власти приостановили поставки природного песка на Тайвань и запретили импорт цитрусовых и двух видов рыбной продукции с острова.

По мнению Пекина, визит Пелоси является провокацией и противоречит принципам политики «одного Китая», согласно которой Тайвань, объявивший о своей независимости от КНР в 1949-м, является частью Китая, а не отдельной страной. Соединенные Штаты с этим не согласны: там подчеркивают, что поездка спикера не является «поводом для кризиса» и соответствует их политике по отношению к острову. В Белом доме допускают, что Пекин может принять ответные меры. Вашингтон готов отреагировать на них, но не намерен «бряцать оружием» и создавать кризисную ситуацию.

В российском МИДе приезд Пелоси на остров также сочли провокацией, направленной на сдерживание Китая. Ведомство назвало отношения между сторонами Тайваньского пролива внутренним делом КНР и заявило, что «Тайвань — неотъемлемая часть Китая».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Разминка для бегуна: 5 полезных упражнений
Инструкции
Pro
Фото: McDonald's Бургер и бег: как глава McDonald's заботится о здоровье
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Почему инвесторы скупают бумаги энергетического сектора
Статьи
Pro
Фото: Антон Беркасов / РБК «Бездомный» миллиардер: как живет создатель Ethereum Виталик Бутерин
Статьи
Pro
Фото: Mary Turner / Getty Images «Это не товар дорогой, это ты нищий»: как продавцы манипулируют клиентами
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как компании урезают расходы на зарплаты: четыре сценария
Статьи
Pro
Фото: Kimberly White / Stringer Как миллиардеры защищаются от инфляции: варианты от Мангера и Далио
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Связи решают не все: как топ-менеджеру найти работу без нетворкинга
Статьи
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Тайвань Китай учения Нэнси Пелоси
Материалы по теме
Пелоси посетила парламент Тайваня и встретилась с главой администрации
Политика
В МИД сочли визит Пелоси на Тайвань провокацией США для сдерживания Китая
Политика
Минобороны Тайваня заявило о входе 21 самолета Китая в зону ПВО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter