Тайвань повысил боеготовность из-за учений Китая на фоне визита Пелоси

В Минобороны Тайваня считают, что Китай, объявив о проведении учений со стрельбами вокруг острова, «стремится решить проблему силой, а не мирными средствами», а действия Пекина могут создать угрозу для портов

Фото: Shioro Lee / AP

Кабинет министров Тайваня сообщил, что военные повысили уровень боеготовности из-за объявленных Китаем учений на фоне визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, передает Reuters.

Власти частично признанного государства пообещали разработать меры по обеспечению безопасности и стабильности, и заверили граждан, что они могут чувствовать себя в безопасности.

Минобороны Тайваня осудило планы Китая провести учения со стрельбами вокруг острова, заявив, что Пекин «стремится решить проблему силой, а не мирными средствами». В ведомстве считают действия КНР попыткой создать угрозу для крупных портов острова и «в одностороннем порядке подорвать мир и стабильность в регионе». Министерство также заявило, что Китай своими маневрами блокирует воздушное и морское пространство острова, передает Reuters; действия Пекина противоречат правилам ООН, уверены там.

После того как самолет Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя, Китай объявил, что начал у острова учения со стрельбами. Кроме того, будут организованы учения в акватории и воздушном пространстве к северу, юго-западу и юго-востоку от Тайваня. Еще до визита спикера палаты представителей власти КНР пообещали, что войска страны «не будут сидеть сложа руки». Пекин принял и экономические меры: с 3 августа власти приостановили поставки природного песка на Тайвань и запретили импорт цитрусовых и двух видов рыбной продукции с острова.

По мнению Пекина, визит Пелоси является провокацией и противоречит принципам политики «одного Китая», согласно которой Тайвань, объявивший о своей независимости от КНР в 1949-м, является частью Китая, а не отдельной страной. Соединенные Штаты с этим не согласны: там подчеркивают, что поездка спикера не является «поводом для кризиса» и соответствует их политике по отношению к острову. В Белом доме допускают, что Пекин может принять ответные меры. Вашингтон готов отреагировать на них, но не намерен «бряцать оружием» и создавать кризисную ситуацию.

В российском МИДе приезд Пелоси на остров также сочли провокацией, направленной на сдерживание Китая. Ведомство назвало отношения между сторонами Тайваньского пролива внутренним делом КНР и заявило, что «Тайвань — неотъемлемая часть Китая».