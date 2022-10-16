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На Тайване после слов Си Цзиньпина исключили отказ от суверенитета

Тайвань ответил на слова Си Цзиньпина о возможности применить силу
Председатель КНР заявил, что Пекин будет противостоять сепаратизму Тайваня и при необходимости может применить силу. На Тайване ответили, что не откажутся от суверенитета, и раскритиковали принцип «одна страна, две системы»
Тайбэй,&nbsp;Тайвань
Тайбэй, Тайвань (Фото: Annabelle Chih / Getty Images)

Тайвань не откажется от своего суверенитета и не пойдет на компромиссы по вопросам свободы и демократии, население острова резко против идеи «одна страна, две системы», пишет Reuters со ссылкой на заявление канцелярии президента.

Тайвань в 1949 году провозгласил свою независимость. Пекин не признает суверенитет Тайваня и считает его одной из китайских провинций.

На церемонии открытия XX съезда Коммунистической партии Китая 16 октября председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин будет противостоять сепаратизму на Тайване и вмешательству в дела острова внешних сил. По словам лидера республики, китайское руководство стремится к «мирному воссоединению» с Тайванем, но не исключает применения силы.

Си Цзиньпин также подчеркнул необходимость превратить Народно-освободительную армию Китая в армию «мирового класса» к 2027 году — по данным ЦРУ, к этой дате Пекин поручил военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем.

Президент Тайваня Цай Инвэнь 10 октября заявила, что Тайбэй не рассматривает военный конфликт с Китаем и считает, что это «абсолютно не вариант для обеих сторон».

США подчеркивают готовность к военному ответу на использование Пекином силы против Тайваня. Американский «Закон об отношениях с Тайванем» предполагает военную помощь Вашингтона в случае внешней угрозы безопасности острова, хотя формально США придерживаются принципа «одного Китая».

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