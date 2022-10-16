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Си Цзиньпин заявил о решимости КНР противостоять сепаратизму Тайваня

Китай смог сделать ситуацию в Гонконге управляемой и показал решимость противостоять сепаратизму Тайваня, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия XX съезда Коммунистической партии Китая.

«Перед лицом сепаратистской деятельности сил «независимости Тайваня» и серьезных провокаций со стороны внешних сил, вмешивающихся в дела Тайваня, мы решительно вели борьбу против сепаратизма и [внешнего] вмешательства, демонстрируя нашу твердую решимость и твердую способность защищать национальный суверенитет и территориальную целостность [Китая]», — сказал Си Цзиньпин.

Он добавил, что КНР выступает против сепаратистских действий, направленных на установление независимости Тайваня, как и против вмешательства внешних сил.

Председатель заверил, что Китай продолжает придерживаться политики «одна страна, две системы». По его словам, стране уже удалось добиться того, что Гонконг в составе Китая перешел на новый этап своего развития — «от хаоса к управлению, к управлению и процветанию».

Съезды Коммунистической партии Китая проходят раз в пять лет. Юбилейный XX съезд этого года будет проходить с 16 по 22 октября. На нем Си Цзиньпина могут избрать на третий срок.

Гонконг — специальный административный округ КНР. С 1841 года он был британской колонией. Район отошел Великобритании после поражения Китая в Первой опиумной войне.

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Суверенитет над Гонконгом Пекин вернул только в 1997 году. Передача Китаю происходила на условии, что отношения Пекина и Гонконга будут развиваться в формате «одна страна, две системы», предполагавшем, что за территорией будут закреплены особые права. Основы для этого были закреплены в двух документах — «Объединенной китайско-британской декларации между Китаем и Великобританией» (1984) и «Основном законе» (1990) Гонконга. Согласно положениям «Основного закона» Гонконг сохранял за собой широкую автономию, причем «социалистическая система и политика не должны практиковаться в Гонконге, а предшествующая капиталистическая система и образ жизни должен остаться неизменным». Действие автономного статуса истекает в 2047 году.

Китай воспринимает Тайвань как часть своей территории, однако власти острова настаивают на независимости государства и отвергают принцип «одна страна, две системы». В августе Тайвань посетила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Власти Китая сочли поездку вмешательством во внутренние дела.

Теги
Китай Си Цзиньпин съезд партии Гонконг Тайвань
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