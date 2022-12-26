Рекордное число военных самолетов КНР приблизилось к Тайваню

Всего с начала декабря в зону контроля противовоздушных сил Тайваня входило 438 китайских военных самолетов

Фото: Reuters

Утром 26 декабря в зону контроля противовоздушных сил Тайваня вошел 71 самолет Вооруженных сил Китая, сообщило Минобороны Таваня в Twitter (в России соцсеть заблокирована по требованию прокуратуры). Это крупнейшая группировка китайских военных самолетов в зоне ПВО Тайваня, уточняет Reuters.

«71 самолет и семь кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) были обнаружены рядом с Тайванем, в прилегающей зоне в районе 6 утра (01:00 мск). Вооруженные силы следили за ситуацией и поручили боевым воздушным патрулям, кораблям ВМФ и наземным ракетным комплексам реагировать на эти действия», — говорится в сообщении Минобороны.

Из названного количества 47 самолетов вошло в опознавательную зону ПВО острова, в том числе 12 истребителей J-11, шесть Су-30, беспилотник CH-4, шесть истребителей J-10, 18 J-16, самолет радиоэлектронной борьбы Y-8, противолодочный самолет Y-8, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, беспилотник WZ-7.

Всего с начала декабря Пекин направил в район Тайваня 438 военных самолетов и 98 военно-морских кораблей, уточняет Taiwan News.

С сентября 2020 года Китай расширил использование тактики серой зоны, регулярно отправляя самолеты в опознавательную зону ПВО Тайваня.

Понятие опознавательной зоны ПВО не предусмотрено международным законодательством, им описывают зону, в которой идентифицируются гражданские воздушные суда. Площадь опознавательной зоны ПВО Тайваня достигает 492 тыс. кв. км и значительно превышает воздушное пространство острова. Она также захватывает акваторию вокруг него, Тайваньский пролив, а также часть воздушного пространства над тремя провинциями материкового Китая — Фуцзянь, Цзянси и Чжэцзян, пояснял ранее ТАСС.

Накануне официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И сообщил, что Пекин провел патрулирование и учения со стрельбами около Тайваня. «Это решительный ответ на нынешнюю эскалацию и провокацию между США и Тайванем», — заявил Ши И.

Тайвань находится примерно в 150 км от побережья Китая. В 1949 году на Тайвань после поражения в гражданской войне с коммунистами эвакуировалась администрация Китайской Республики и правящей партии Гоминьдан во главе с Чан Кайши, которая не признала законность коммунистического правительства КНР. Пекин суверенитет Тайваня не признает и считает его одной из китайских провинций.

Отношения Тайваня и материкового Китая обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин, который считает остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Также КНР приостановила сотрудничество с США по ряду проектов и решила ввести санкции против Пелоси.

США, в свою очередь, обвинили КНР в создании искусственного кризиса и подчеркнули, что позиция Вашингтона не изменилась и он по-прежнему придерживается политики единого Китая. Тайвань же призывал Пекин перестать «показывать мускулы».

Минобороны Тайваня неоднократно сообщало о китайских самолетах в зоне ПВО острова. Так, например, 3 октября в воздушное пространство Тайваня вошло 39 военных самолетов КНР.

Китайское издание The Global Times сообщало, что самолеты участвуют в китайских учениях.