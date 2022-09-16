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В ЦРУ сообщили о планах КНР подготовиться к захвату Тайваня к 2027 году

ЦРУ: Си Цзиньпин поручил военным подготовиться к захвату Тайваня к 2027 году
Китайским военным поручили подготовиться к сценарию захвата Тайваня силой к 2027 году, заявили в ЦРУ. Сам Пекин ранее не исключал установления военного контроля над островом в случае, если «внешние силы» перейдут «красную черту»
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Лидер КНР Си Цзиньпин поручил своим военным подготовиться к установлению военного контроля на Тайванем к 2027 году. Об этом заявил заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн, сообщила в «Твиттере» корреспондент СNN Ана Кабрера.

При этом американская разведка не считает, что руководство Китая приняло окончательное решение по этому вопросу, говорит Коэн.

У США нет дипломатических отношений с властями Тайваня, но с 1979 года действует закон, согласно которому Вашингтон может поставлять в регион оружие для его защиты. Китай выступает против поставок американского оружия на остров.

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В апреле этого года, после визита группы американских конгрессменов, ситуация вокруг Китая и Тайваня обострилась. Пика эскалация достигла в начале августа, когда Тайвань посетила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Ее визит вызвал резкую критику со стороны Китая. Он считает Тайвань своей провинцией и выступает против его контактов с представителями стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

В ответ на визит Пелоси Китай провел вблизи Тайваня военные учения. В США обвинили КНР в создании искусственного кризиса и подчеркнули, что позиция Вашингтона не изменилась и он по-прежнему придерживается политики одного Китая. Тайвань, в свою очередь, призвал Пекин перестать «показывать мускулы».

На фоне обострения напряженности Китай 10 августа опубликовал «Белую книгу». Этот документ обновляется каждые два года, в нем излагается национальная оборонная стратегия страны. В новой редакции «Белой книги» Китай допустил захват Тайваня силой. К решительным действиям он пригрозил перейти, если «внешние интервентные силы» пересекут «красную черту». Также в указанном документе Китай предложил модель «одна страна, две системы». Однако Тайвань заявил, что отвергает эту идею, поскольку «только народ Тайваня может решать свое будущее».

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