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Тайвань зафиксировал приближение восьми самолетов и четырех кораблей КНР

Власти Тайваня зафиксировали приближение к острову восьми самолетов и четырех кораблей КНР

За последние сутки к Тайваню приблизились четыре корабля ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и восемь самолетов КНР. Об этом говорится в Twitter министерства национальной обороны страны.

«Сегодня в 6:00 (UTC+8) вокруг Тайваня было обнаружено восемь самолетов НОАК и четыре корабля НОАК», — говорится в сообщении. Тайваньские власти поручили своим войскам реагировать на действия китайской стороны.

Позже в ведомстве уточнили, что самолеты вошли в воздушное пространство Тайваня к юго-западу от полуострова.

В апреле этого года, после визита группы американских конгрессменов, ситуация вокруг Китая и Тайваня обострилась. Пика эскалация достигла в начале августа, когда Тайвань посетила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Ее визит вызвал резкую критику со стороны Китая. Он считает Тайвань своей провинцией и выступает против его контактов с представителями стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

В ответ на визит Пелоси Китай начал военные учения вблизи острова и регулярно перемещает свои вооруженные силы вблизи острова. В предыдущий раз китайские войска приблизились к Тайваню 23 ноября.

Теги
Тайвань Китай военные самолеты военные корабли
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