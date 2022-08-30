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Военные Тайваня открыли огонь по китайскому беспилотнику

Ранее беспилотники уже приближались тайваньскому архипелагу Цзиньмэнь, однако военные Тайваня выпускали лишь сигнальные ракеты. Напряженность у островов обострилась после визита на Тайвань представителей Вашингтона
Фото: Walid Berrazeg / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Walid Berrazeg / Keystone Press Agency / Global Look Press

Китайский дрон вошел в воздушное пространство близ острова Эрдань (архипелаг Цзиньмэнь), президент Тайваня Цай Ивэнь приказала принять «решительные меры», передает Центральное информационное агентство Тайваня.

Военные открыли предупредительный огонь боевыми снарядами, в результате беспилотник улетел в сторону города Сямэнь, расположенного в прибрежной китайской провинции Фуцзянь.

16 августа на Тайване уже сообщали о приближении китайского беспилотника к острову Эрдань. Тогда солдаты «проявили повышенную бдительность» и начали кидать в дрон камни, в результате он удалился. 4 августа Минобороны Тайваня сообщало, что его армия выпустила несколько специальных сигнальных ракет в сторону неопознанного беспилотника, обнаруженного над Цзиньмэнем.

Китай пригрозил властям Тайваня «бездной катастрофы»
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Нэнси Пелоси

Напряжение между Китаем и Тайванем возросло в последние недели из-за визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. 2 августа Пелоси прибыла на Тайвань, несмотря на все возражения Пекина. Выйдя из самолета, она заявила, что главная цель американской делегации — поддержка «яркой и динамичной» демократии Тайваня. Ее визит продлился до 3 августа. Впоследствии на острове побывали еще несколько представителей США, в том числе члены конгресса (сенатор-демократ Эд Марки, сенатор-республиканец Марши Блэкберн, члены палаты представителей — демократы Джон Гараменди, Алан Лоуэнталь, Дон Байер, а также республиканка Амата Коулман Радваген), губернатор штата Индиана Эрик Холкомб и сенатор от штата Теннесси Марши Блэкберн.

Власти КНР раскритиковали визит Пелоси, заявив, что она бросила вызов миру, намеренно совершила провокацию и нарушила принцип «одного Китая». Они осудили визиты и других представителей Вашингтона. Китайские военные 2 августа начали морские и воздушные учения со стрельбами в качестве ответа на поездку Пелоси на Тайвань. В Китае говорили, что учения завершатся в воскресенье, 7 августа. Но за день до их окончания в Пекине анонсировали еще одни маневры до 15 августа в южной части Желтого моря.

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
Тайвань Китай беспилотник
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