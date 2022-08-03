Визит Нэнси Пелоси на Тайвань. Главное

На фоне заявлений МИД КНР о готовности вооруженных сил отреагировать на визит Пелоси китайская армия начала стягивать бронетехнику в районы на берегу Тайваньского пролива. Речь идет как о танках, так и о РСЗО.

Китайские ВВС в последние три недели неоднократно поднимали самолеты и входили в зону ответственности ПВО Тайваня. За час до прилета Пелоси в Тайбэй появились сообщения о том, что в воздух были подняты истребители ВВС Тайваня, американские самолеты с базы в Японии и китайские перехватчики. Однако сообщений о каких-либо конфликтах в воздухе не поступало.