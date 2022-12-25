Китай провел учения со стрельбами около Тайваня

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Казанский «Зенит» в 11-й раз выиграл Кубок России по волейболу Спорт, 15:54
По всей Украине второй раз за день объявили воздушную тревогу Политика, 15:53
Живу «не свою» жизнь: как найти место для самого себя РБК и Газпромбанк, 15:49
Иностранцам в Египте разрешат покупать билеты на поезда за доллары и евро Общество, 15:48
Как католики и протестанты во всем мире встретили Рождество. Фоторепортаж Общество, 15:41 
Норвежский лыжник фразой «не хватает россиян» оценил конкуренцию на КМ Спорт, 15:30
Китай провел учения со стрельбами около Тайваня Политика, 15:16
Действительно полезный подарок
Интенсивы РБК Pro — возможность освоить востребованный навык за неделю
Подарить интенсив
Почему никель, палладий, медь и кобальт — ключевые металлы экономики РБК и Норникель, 15:03
Хореограф Тутберидзе заявил, что Трусова «сбежала с чемпионата России» Спорт, 14:52
Забыл зайти в отдел кадров: почему это больше не проблема РБК и Trivio, 14:51
Около половины немцев не поддержали поставки танков Leopard 2 на Украину Политика, 14:35
Новогодний миллиард: почему лотереи помогают утилизировать стресс РБК и Столото, 14:22
Медведева заявила об отсутствии планов возвращаться в большой спорт Спорт, 14:10
Как дискаунтер «Победа» за один год открыл 123 новых магазина. Кейс РБК и СберАналитика, 13:59
Политика ,  
0 

Китай провел учения со стрельбами около Тайваня

Фото: Zha Chunming / XinHua / Global Look Press
Фото: Zha Chunming / XinHua / Global Look Press

Военно-морские силы КНР совместно с другими видами войск провели патрулирование и учения со стрельбами около Тайваня. Об этом сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И, передает Xinhua.

«Это решительный ответ на нынешнюю эскалацию и провокацию между США и Тайванем. Войска ТВД предпримут все необходимые меры для решительной защиты национального суверенитета и территориальной целостности», — говорится в сообщении.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась летом после визита на остров спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси. Пекин в ответ проводил военные учения в регионе.

Глава КНР заявил о необходимости превратить Народно-освободительную армию Китая в армию «мирового класса» к 2027 году. По данным ЦРУ, к этой дате Пекин поручил военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем.

В канцелярии президента Тайваня после этого заявили, что островное государство не откажется от своего суверенитета и не пойдет на компромиссы по вопросам свободы и демократии.

В 1949 году на Тайвань после поражения в гражданской войне с коммунистами эвакуировалась администрация Китайской Республики и правящей партии Гоминьдан, которая не признала законность коммунистического правительства КНР.

Пекин суверенитет Тайваня не признает и считает его одной из китайских провинций.

Читайте на РБК Pro
Какие пять мифов выгодны следователям в уголовных процессах
«Купили за $1 — продали за $60 млн»: как создатель Cofix ищет бизнес-идеи
«Трещина в финансовой системе»: насколько велики риски мировой рецессии
«Ловля» идей и 10 чашек кофе в день: как Дэвид Линч ищет вдохновение
Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Теги
Тайвань Китай учения
Материалы по теме
Тайвань зафиксировал приближение шести военных самолетов Китая
Политика
Bloomberg узнал о планах США поставить Тайваню более совершенные Patriot
Политика
Замгоссекретаря США допустила войну Китая и Тайваня при Си Цзиньпине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter