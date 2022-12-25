Китай провел учения со стрельбами около Тайваня

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Военно-морские силы КНР совместно с другими видами войск провели патрулирование и учения со стрельбами около Тайваня. Об этом сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И, передает Xinhua.

«Это решительный ответ на нынешнюю эскалацию и провокацию между США и Тайванем. Войска ТВД предпримут все необходимые меры для решительной защиты национального суверенитета и территориальной целостности», — говорится в сообщении.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась летом после визита на остров спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси. Пекин в ответ проводил военные учения в регионе.

Глава КНР заявил о необходимости превратить Народно-освободительную армию Китая в армию «мирового класса» к 2027 году. По данным ЦРУ, к этой дате Пекин поручил военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем.

В канцелярии президента Тайваня после этого заявили, что островное государство не откажется от своего суверенитета и не пойдет на компромиссы по вопросам свободы и демократии.