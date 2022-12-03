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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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Замгоссекретаря США допустила войну Китая и Тайваня при СИ Цзиньпине

Замгоссекретаря США Шерман: война Китая и Тайваня возможна при Си Цзиньпине

Война между Китаем и Тайванем возможна, Вашингтон направляет усилия на то, чтобы предотвратить это, заявила замгоссекретаря США Венди Шерман на мероприятии Американского университета.

«Я думаю, что война потенциально возможна, потому что Си Цзиньпин теперь имеет абсолютный контроль в Китае. <...> Итак, наши усилия направлены на то, чтобы предотвратить это. Призвать Китай не двигаться в этом направлении. Но также и поддержать Тайвань, чтобы у него были средства для самозащиты», — сказала Шерман. (цитата по Reuters)

Днем ранее она обсуждала в том числе вопрос Тайваня с генеральным секретарем Европейской внешнеполитической службы Стефано Саннино. Оба подчеркнули важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе и подтвердили приверженность сохранению статуса-кво, а также прежним позициям по политике «единого Китая».

«Они выразили обеспокоенность провокациями Китая, которые увеличивают риск кризиса в проливе, который не только подорвет мир и стабильность по ту сторону пролива, но и окажет серьезное воздействие на регион в целом и поставит под угрозу глобальное процветание», - говорится в сообщении Госдепа по итогам встречи.

На церемонии открытия XX съезда Коммунистической партии Китая 16 октября Си Цзиньпин заявил, что Пекин будет противостоять сепаратизму на Тайване и вмешательству в дела острова внешних сил. По словам лидера республики, китайское руководство стремится к «мирному воссоединению» с Тайванем, но не исключает применение силы. Позднее его вновь избрали на пост председателя КНР.

Си Цзиньпин также подчеркнул необходимость превратить Народно-освободительную армию Китая в армию «мирового класса» к 2027 году — по данным ЦРУ, к этой дате Пекин поручил военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем. 

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В канцелярии президента Тайваня после этого заявили, что островное государство не откажется от своего суверенитета и не пойдет на компромиссы по вопросам свободы и демократии.

В 1949 году на Тайвань после поражения в гражданской войне с коммунистами эвакуировалась администрация Китайской Республики и правящей партии Гоминьдан, которая не признала законность коммунистического правительства КНР. Пекин, в свою очередь, не признает суверенитет Тайваня и считает его одной из китайских провинций.

В августе отношениях между Китаем и США обострились после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай счел ее приезд вмешательством во внутренние дела государства.

Президент России Владимир Путин раскритиковал визит Пелоси на Тайвань и назвал остров неотъемлемой частью Китая.

В США не раз призывали готовиться к возможным действиям Китая в отношении Тайваня. В то же время Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Джо Байденом в ноябре заявил, что тайваньский вопрос является первой непреодолимой красной линией в отношениях двух стран.

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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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