Песков пообещал, что власти обнародуют ответ России на потолок цен
Россия объявит о своем ответе по поводу потолка цен на российскую нефть, установленного ЕС и G7, когда решение будет принято. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «РИА Новости».
«После того, как решение будет принято, оно будет обнародовано», — сказал Песков. Он добавил, что рассматриваются разные варианты.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на близкие к правительству источники рассказали о трех вариантах ответа России на потолок цен на нефть. Один из них — полный запрет на продажу нефти странам, поддержавшим ограничения. Также в сценариях есть запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, и определение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent.
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