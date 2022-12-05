Эмбарго Запада на нефть из России и потолок цен вступили в силу

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 64,99 (+1,16) Инвестиции, 02 дек, 16:04
Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 61,77 (+0,63) Инвестиции, 02 дек, 16:04
Аналитики назвали улицы Москвы с самым дорогим жильем Недвижимость, 01:00
Драка с участием Лепса произошла у бара в Санкт-Петербурге Общество, 00:50
Безвизовый рай для сноубордистов: как выбрать зимний курорт в Корее РБК и НОТК, 00:45
Республиканцы начали расследование «секретной сделки» с Эр-Риядом о нефти Политика, 00:41
Классическая архитектура и комфорт: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 00:30
Эмбарго Запада на нефть из России и потолок цен вступили в силу Политика, 00:01
«МегаФон» продал свою долю в «Связном» Технологии и медиа, 00:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как изменения в ПДД могут сэкономить более 400 млрд руб Партнерский проект, 04 дек, 23:59
Англия сыграет с Францией в четвертьфинале. Что происходит на ЧМ Спорт, 04 дек, 23:57
Сборные Англии и Франции стали соперниками за выход в полуфинал ЧМ Спорт, 04 дек, 23:54
Представитель Эрдогана призвал к «новой сделке» России и Запада Политика, 04 дек, 23:42
В Киеве произошел взрыв в многоэтажном доме Общество, 04 дек, 23:40
В поисках пружины саморазвития ребенка: что определяет стратегию РБК и AFI Park Воронцовский, 04 дек, 23:15
Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины на востоке Москвы Общество, 04 дек, 23:08
Война санкций ,  
0 

Эмбарго Запада на нефть из России и потолок цен вступили в силу

Страны ЕС согласовывали потолок цен на нефть больше недели, Польша выступала за лимит в $30 за баррель, Греция — $70, европейским странам удалось договориться об ограничении в $60. Власти России отказались принимать потолок цен
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Ограничение западными странами цен на нефть российского производства в $60 за баррель вступило в силу 5 декабря. Потолок цен одобрили страны «Большой семерки» (G7: США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония), а также Австралия и Евросоюз. Кроме того, с 5 декабря начинает действовать европейское эмбарго на поставки сырой российской нефти морским путем.

Предельную цену удалось согласовать в ЕС незадолго до вступления ограничения в силу — 3 декабря, на переговоры ушло больше недели, первоначально потолок цен за баррель планировалось установить в диапазоне $60-70. Дискуссии возникли из-за позиции стран Балтии и Польши, они назвали предлагаемый диапазон «слишком щедрым», в Варшаве посчитали необходимым установить предельную цену на уровне $30 за баррель. В свою очередь, страны с развитой судоходной отраслью не соглашались опускать лимит ниже $70, среди них были Мальта и Греция. В результате в Еврокомиссии предложили установить потолок цен на $60, позднее этот же лимит одобрили в Австралии и G7.

В американском Минфине пояснили, что уровень потолка цен на нефть достаточно высок, чтобы у Москвы был экономический стимул для продолжения поставок топлива на мировые рынки. Так как ограничение распространяется именно на морские поставки, на Западе подчеркнули, что у России есть два пути: поставлять нефть в соответствии с ценовым потолком, используя услуги «лучших в своем классе» компаний стран G7, либо обратиться к дорогостоящим услугам «менее надежных» компаний не из стран G7.

Власти России введение потолка цен на нефть критикуют и обещают не поставлять нефть странам, одобрившим ограничения. В Кремле предупреждали, что не примут ограничение, указав на проведение «определенной подготовки» к этой мере. «Каким образом будет организована работа, после анализа, который будет быстро произведен, мы сообщим», — пообещал представитель президента Дмитрий Песков. Вице-премьер Александр Новак рассказал о разработке механизма, который позволит запретить применение лимита. «Такое вмешательство [стран Запада], как мы считаем, может привести к еще большей дестабилизации рынка», — пояснил он.

Поставки нефти и нефтепродуктов из России в страны G7 и Евросоюза в 2021 году составили 214,7 млн т на общую сумму $109,5 млрд. Это 68–70% от совокупного экспорта этих товаров на мировой рынок. В целом в прошлом году на сырую нефть и нефтепродукты пришлось 37% выручки от общего российского товарного экспорта, следует из данных Федеральной таможенной службы.

Читайте на РБК Pro
Как подставить свою компанию перед налоговой — 13 вредных советов Что происходит со спросом на элитную недвижимость Москвы Друг Джобса: почему от нового главы Disney ждут продажи компании Apple Почему отказ от спиртного может спасти жизнь, если вы храпите
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
поставки нефти потолок цен на нефть
Материалы по теме
FT сообщила о 100 танкерах для перевозки российской нефти
Экономика
ЕС опубликовал решение о введении потолка цен на нефть из России в $60
Политика
Постпред России в Вене заявил, что Европа будет жить без российской нефти
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter