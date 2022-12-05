Эмбарго Запада на нефть из России и потолок цен вступили в силу

Страны ЕС согласовывали потолок цен на нефть больше недели, Польша выступала за лимит в $30 за баррель, Греция — $70, европейским странам удалось договориться об ограничении в $60. Власти России отказались принимать потолок цен

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Ограничение западными странами цен на нефть российского производства в $60 за баррель вступило в силу 5 декабря. Потолок цен одобрили страны «Большой семерки» (G7: США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония), а также Австралия и Евросоюз. Кроме того, с 5 декабря начинает действовать европейское эмбарго на поставки сырой российской нефти морским путем.

Предельную цену удалось согласовать в ЕС незадолго до вступления ограничения в силу — 3 декабря, на переговоры ушло больше недели, первоначально потолок цен за баррель планировалось установить в диапазоне $60-70. Дискуссии возникли из-за позиции стран Балтии и Польши, они назвали предлагаемый диапазон «слишком щедрым», в Варшаве посчитали необходимым установить предельную цену на уровне $30 за баррель. В свою очередь, страны с развитой судоходной отраслью не соглашались опускать лимит ниже $70, среди них были Мальта и Греция. В результате в Еврокомиссии предложили установить потолок цен на $60, позднее этот же лимит одобрили в Австралии и G7.

В американском Минфине пояснили, что уровень потолка цен на нефть достаточно высок, чтобы у Москвы был экономический стимул для продолжения поставок топлива на мировые рынки. Так как ограничение распространяется именно на морские поставки, на Западе подчеркнули, что у России есть два пути: поставлять нефть в соответствии с ценовым потолком, используя услуги «лучших в своем классе» компаний стран G7, либо обратиться к дорогостоящим услугам «менее надежных» компаний не из стран G7.

Власти России введение потолка цен на нефть критикуют и обещают не поставлять нефть странам, одобрившим ограничения. В Кремле предупреждали, что не примут ограничение, указав на проведение «определенной подготовки» к этой мере. «Каким образом будет организована работа, после анализа, который будет быстро произведен, мы сообщим», — пообещал представитель президента Дмитрий Песков. Вице-премьер Александр Новак рассказал о разработке механизма, который позволит запретить применение лимита. «Такое вмешательство [стран Запада], как мы считаем, может привести к еще большей дестабилизации рынка», — пояснил он.