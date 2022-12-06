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Новак сообщил об использовании новых инструментов в торговле нефтью

Вице-премьер Новак: Россия применяет новые инструменты в торговле нефтью
BRENT BRENT $86,75 -2,54%
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Россия после введения потолка цен на нефть использует в торговле новые инструменты и новые схемы страхования поставок. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак, его цитирует «РИА Новости».

«Мы продолжаем продавать нефть и будем продавать. Тут, конечно, использованы новые инструменты, новые механизмы страхования, взаимодействия между компаниями, перевозки», — сказал Новак.

Вице-премьер добавил, что меняются и трейдеры, уточнив, что крупные закупщики ушли с рынка и «сегодня работает больше трейдеров, чем раньше, в том числе и по реализации российской нефти». В том, что будут меняться логистические цепочки, нет трагедии, отметил Новак.

По словам вице-премьера, механизм запрета российским компаниям торговать нефтью с использованием ценового потолка заработает до конца года. О его разработке вице-премьер сообщил 4 декабря.

В начале декабря ЕС, страны G7 и Австралия согласовали потолок цен на российскую сырую нефть, поставляемую морем, в размере $60 за баррель. Россия заявила, что не примет это ограничение. 21 ноября Новак предупреждал, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые ввели потолок цен.

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Теги
российская нефть Александр Новак потолок цен на нефть
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Сумма
Срок
Ваш доход
0
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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