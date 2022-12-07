«Ведомости» узнали о трех вариантах ответа России на потолок цен на нефть

Среди вариантов, по данным газеты — полный запрет на продажу нефти, запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, а также определение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent

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Власти рассматривают три варианта ответного механизма на введение странами G7 и Евросоюзом потолка цен на импорт российской нефти, проект указа президента обсуждается его администрацией с правительством. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на два близких к кабинету министров источника.

Предложенные варианты предусматривают:

Полный запрет на продажу нефти государствам, которые поддержали ограничение, в том числе если они приобретают сырье у России не напрямую, а через страны-посредники или даже их цепочку;

Запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, вне зависимости от того, какая страна выступает получателем;

Введение так называемой индикативной цены, т. е. определение максимального дисконта российской экспортной нефти Urals к эталонному сорту Brent, при увеличении дисконта продажа будет запрещена.

По словам одного из собеседников «Ведомостей», на данный момент ни один из этих вариантов не был одобрен, возможны и другие альтернативы или их комбинация. Вопрос должен был обсуждаться на совещании президента Владимира Путина и нефтяников 6 декабря, рассказал источник.

Другой источник уточнил газете, что альтернатива с фиксацией дисконта — наименее вероятная из трех вариантов.

Как указал «Ведомостям» эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Евгений Миронюк, ничего нового в первом и втором вариантах ответа России нет. По его словам, принятие таких решений формализирует более ранние заявления представителей власти об отказе поставлять сырье странам, согласившимся с условиями по потолку цен. От третьего варианта — с запретом на поставки ниже индикативной цены для всех покупателей российской нефти, — вероятно, откажутся, предположил эксперт.

В то же время Миронюк не исключил, что в обозримой перспективе потолок цен в $60 будет означать сохранение или даже увеличение объема поставок из России, а в случае понижения уровня потолка котировки марки Brent могут вернуться в диапазон $90–100 за барр.

По мнению старшего аналитика Альфа-банка Никиты Блохина, самым реалистичным представляется второй вариант. Он указал, что представители властей неоднократно заявляли, что Россию будут устраивать только рыночные цены, т. е. те уровни, по которым российская нефть реализуется сейчас. Блохин полагает, что речь может идти как о соответствующем указе президента, так и о негласной директиве, которая будет дана компаниям через президентскую комиссию по ТЭКу.

В начале декабря ЕС, страны G7 и Австралия согласовали потолок цен на российскую сырую нефть, поставляемую морем, в размере $60 за баррель. Ограничения введены с целью снижения доходов Москвы и для того, чтобы повлиять на ее способность финансировать специальную военную операцию на территории Украины. Россия ранее неоднократно заявляла, что не примет это ограничение.

5 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва готовит решение по ответным мерам на введение потолка цен на нефть. По его словам, Москва не будет признавать подобных ограничений. Потолок цен на нефть он назвал «шагом к дестабилизации мировых энергетических рынков».

Вице-премьер Александр Новак отметил, что после введения потолка цен на нефть Москва использует в торговле новые инструменты и новые схемы страхования поставок. Также будут меняться трейдеры и логистические цепочки.