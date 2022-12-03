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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Война санкций ,  
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Россия отказалась принимать потолок цен на нефть

Песков: Россия не примет потолок цен на нефть и анализирует решение
Фото: Алексей Андронов / ТАСС
Фото: Алексей Андронов / ТАСС

Россия не примет потолок цен на российскую нефть, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

В Кремле сейчас анализируют это решение, сказал он.

«Определенная подготовка была проведена к такому потолку. Мы принимать этот потолок не будем, а каким образом будет организована работа, после анализа, который будет быстро произведен, мы сообщим», — отметил Песков.

ЕС, страны G7 ( (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США), а также Австралия согласовали ограничение цены на российскую сырую нефть, поставляемую морским путем, $60 за баррель.

Россия неоднократно предупреждала, что перестанет поставлять энергоресурсы в те страны, которые ведут ценовой предел.

Материал дополняется. 

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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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