Россия отказалась принимать потолок цен на нефть

Песков: Россия не примет потолок цен на нефть и анализирует решение

Фото: Алексей Андронов / ТАСС

Россия не примет потолок цен на российскую нефть, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

В Кремле сейчас анализируют это решение, сказал он.

«Определенная подготовка была проведена к такому потолку. Мы принимать этот потолок не будем, а каким образом будет организована работа, после анализа, который будет быстро произведен, мы сообщим», — отметил Песков.

ЕС, страны G7 ( (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США), а также Австралия согласовали ограничение цены на российскую сырую нефть, поставляемую морским путем, $60 за баррель.

Россия неоднократно предупреждала, что перестанет поставлять энергоресурсы в те страны, которые ведут ценовой предел.

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