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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Война санкций ,  
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Постпред России в Вене заявил, что Европа будет жить без российской нефти

Михаил Ульянов
Михаил Ульянов (Фото: Christian Bruna / EPA / ТАСС)

Европа будет жить без российской нефти, заявил Михаил Ульянов, постоянный представитель России при международных организациях в Вене, в своем Twitter.

«С этого года Европа будет жить без российской нефти. Москва уже дала понять, что не будет поставлять нефть в те страны, которые поддерживают антирыночный потолок цен. Очень скоро ЕС обвинит Россию в использовании нефти в качестве оружия», — написал Ульянов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не примет потолок цен на нефть. В Кремле анализируют это решение, отметил он.

«Определенная подготовка была проведена к такому потолку. Мы принимать этот потолок не будем, а каким образом будет организована работа, после анализа, который будет быстро произведен, мы сообщим», — сказал он журналистам.

В начале октября Евросоюз ввел против России восьмой пакет санкций, предусматривающий потолок цен на российскую нефть. Евросоюз, Австралия и страны G7 (Германия, Италия, Канада, Франция, Япония, США и Великобритания) согласовали ограничение цены на российскую сырую нефть, поставляемую через море, по $60 за баррель. Оно вступит в силу с 5 декабря для нефти и с 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.

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Россия неоднократно предупреждала, что в страны, которые примут эмбарго, энергоресурсы поставляться не будут. 7 сентября президент России Владимир Путин заявил, что страна не будет поставлять «ни газ, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут, ничего». Министр иностранных дел Сергей Лавров 1 декабря сказал, что Россию не интересует ограничение цен на нефть. «Мы будем договариваться с нашими партнерами напрямую, и партнеры, которые продолжают с нами работать, они не будут озираться на эти потолки», — заверил Лавров.

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Персоны
Михаил Ульянов Вена потолок цен на нефть

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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